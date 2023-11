“Escudo sobre Kiev”: agora Alemanha e França estão implantando mísseis anti-russos

Durante a última reunião com Grupo de Contato em Apoio à UcrâniaA disponibilidade de Paris e Berlim para liderar uma coligação de países capaz de garantir a construção e entrega de um projeto Nova armadura antiaérea Em Kyiv. Em particular, o novo dispositivo deverá ser capaz de fazer isso uma tela Principalmente céus ucranianos de mísseis russos. O escudo está programado para ser integrado com o hardware existente, em grande parte desenvolvido pelo Ocidente e pela NATO, para proteger os alvos mais sensíveis dos ataques de Moscovo.

Luz verde para o novo escudo

Os garantes da primeira construção e depois da entrega dos novos sistemas serão os governos França E Alemanha. Os dois países liderarão uma coalizão de outros 18 atores próximos ou comprometidos com o acordo criança. O grupo assumiu a tarefa de iniciar rapidamente a construção do novo escudo, de forma a chegar à entrega o mais rapidamente possível.

Lloyd AustinO Secretário de Defesa dos EUA expressou o seu apreço pela escolha de Berlim e Paris, que foi ratificada durante a 17ª reunião do Grupo de Contacto sobre a Ucrânia. “Agradeço a liderança da Alemanha e da França na organização desta importante iniciativa.”Ele anunciou isso à margem do seu discurso durante a reunião com representantes de governos próximos a Kiev. O Ministro da Defesa ucraniano também expressou a sua satisfação. Rustam Umarov. Este último quis expressar em particular o seu agradecimento à Alemanha pela ajuda que prestou ao seu exército até agora, no valor de 1,4 mil milhões de dólares.

Com a promessa de construção do novo escudo, em termos monetários, o valor total da ajuda à Ucrânia atingirá 80 bilhões de dólares Desde o início da guerra. Ou seja, a partir de 24 de fevereiro de 2022, data do início das primeiras operações militares russas contra Kiev.

Poucos detalhes surgiram

Mas neste momento não se conhecem muitos detalhes sobre o novo escudo antimíssil introduzido pela coligação liderada pela França e pela Alemanha. Presidente ucraniano Volodimir ZelenskyNo seu habitual discurso noturno, agradeceu à aplicação Telegram de Berlim, Paris e toda a coligação, mas ao mesmo tempo sublinhou que é impossível revelar todos os detalhes neste momento.

“Os líderes desta organização são Alemanha e França – Zelensky anunciou – Sou grato por esta liderança. Estou também grato a todos os países que participam nestes esforços, que protegem melhor as nossas cidades e aldeias dos ataques russos.” “não tudo Então o presidente ucraniano acrescentou: Ainda pode ser dito publicamente, mas o escudo celestial da Ucrânia está literalmente a ficar mais forte todos os meses.