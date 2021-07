Holanda, um boom de infecções: aumento de 500% em uma semana. Recorde de propagação do vírus: o índice Rt subiu para 2,17

EU ‘Holanda sujeito a onda alternativo DeltaAs infecções aumentaram 500% na semana anterior e uma taxa positiva de 13,4% (a semana anterior foi de 4,6%). Este é o aumento mais significativo desde o início dos testes em massa em junho de 2020 para rastrear a positividade dos residentes. Em 10 de julho eles foram registrados 10.345 feridos, o máximo diário registrado por aniversário, mas olhando para o aumento ocorrido na semana passada, fica claro que a curva está subindo acentuadamente. Eles se enfrentaram nos últimos sete dias 51.957 novos casos positivosum aumento de 500% em comparação com os 7 dias anteriores.

De forma preocupante, as autoridades de saúde adicionaram o índice de transmissão de vírus (Rt), que voltou a 2,17. Isso significa que cem pessoas infectadas podem fazer isso acerta-lhes Por sua vez, outras 217 pessoas podem infectar 471 pessoas. encontrar RT Principal Para ser apreciado por um gerente Revm Precisamos voltar a 24 de fevereiro de 2020, quando esse indicador atingiu 2,18. A taxa de infecção em sete dias é agora Aprox. 270 a cada cem mil pessoas. Para fazer uma comparação, nas proximidades Alemanha A taxa de infecção é de 6,5 casos por 100 mil pessoas.

Até o momento, 60-65% dos casos em Holanda Volte para mim alternativo Delta A infecção aumentou na faixa etária 18-29 anos, amplamente invulnerável, enquanto dois terços Cidadãos Você recebeu pelo menos uma dose de Sérum e 40% estavam totalmente imunizados. A maior parte de Contágio (37%) ocorreu em fita e em Restaurantes 16% ao visitar outra família e 15% ao ir a uma festa. mas 51957 positivos foram confirmados Na pesquisa semanal, 2.269 fizeram viagens ao exterior nos últimos 14 dias e, dessas, cerca de 800 foram à Espanha.

Vinte e quatro horas atrás, primeiro-ministro holandês Mark Rutte Desculpar com População Porque “o que pensávamos ser possível, na verdade não era.” Assim, duas semanas depois ReabrirBoates e discotecas foram obrigadas a fechar – estavam fechadas há 15 meses – e medidas restritivas foram reaplicadas a eventos e manifestações típicas de verão. A Holanda suspendeu a maioria de suas medidas anti-coronavírus no ano passado 26 de junho. No Pessoas locais Para eventos onde não é possível manter uma distância que você só pode entrar Certificados Vacinação ou teste negativo. Mas tem havido casos empolgantes como um Boate A partir de cante isso Em que 600 pessoas ficaram feridas. Mais tarde, descobriu-se que muitos clientes apresentaram Certificados Falso.