França, linha dura contra Covid: sem salário para médicos e enfermeiras não vacinados, sem passe verde em casa

Licença de saúde para cinemas, bares e restaurantes – A partir do final de julho, o passe de saúde, que ateste um curso completo de vacinação, uma recuperação recente ou um teste negativo, será obrigatório para entrar em espaços culturais, museus e cinemas. No início de agosto, a medida será ampliada para incluir bares, restaurantes, shopping centers e longos percursos de trem, ônibus e avião. Diante do progresso perturbador da variante Delta, a França escolheu a linha dura de persuadir os cidadãos a vacinar o mais rápido possível.

O efeito Macron: Um milhão de livros para uma vacina – E o efeito foi visto imediatamente: após o discurso de Macron houve um aumento nos pedidos de vacinação no país: o chefe do site de reservas online Doctolib, Stanislas Neukes Chateau, disse que na noite de segunda-feira havia “926 mil franceses que marcaram consulta para a vacina. ” Foram 2.000 atendimentos por minuto, um recorde desde o início da campanha.