Londres evita voltar na direção oposta – Corriere.it

Não uma regressão, mas uma correção contínua: porque a decisão de Johnson de prosseguir com a libertação de todos está no meio A terceira onda devido à variável delta Uma aposta arriscada. O governo britânico contabiliza que As vacinas enfraqueceram gravemente a ligação entre infecção, hospitalização e mortalidade E que em breve o país alcançará a imunidade coletiva: os assessores científicos de Boris estão nessa linha, mas na comunidade de especialistas há quem tenha dúvidas. Acima de tudo, as pesquisas indicam que a opinião pública majoritária está na linha da cautela e apoiaria a manutenção da proibição.

Micose dos editores

No entanto, Johnson deve tomar cuidado com as periferias do Partido Conservador, onde prevalecem aqueles que pressionam pela liberalização imediata: também por essa razão, uma reversão oficial teria sido um suicídio político. Portanto, a luz verde chega envolta em um manto de excelência: As proibições já não existem, mas sim a mensagem, mas sim se comporta como se ela existisse. A partir da próxima segunda-feira, além da obrigação de usar máscaras em ambientes fechados (ao ar livre na Grã-Bretanha isso nunca foi imposto), a proibição de reunir mais de seis pessoas em ambientes fechados desaparecerá e a regra do distanciamento social, que desaparecerá em pubs, cinemas e cinemas, irão desaparecer. Cinema. Os cinemas voltaram a funcionar com capacidade total. As discotecas também vão reabrir, os concertos e outros eventos do grupo vão voltar: mas neste caso haverá a possibilidade de solicitar um certificado Covid na entrada, tal como na via verde. E mesmo que a recomendação de trabalhar em casa caia, O governo espera um retorno gradual ao poder.