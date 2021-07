Covid: 34.000 infecções a mais na Grã-Bretanha, mas apenas 6 mortes – na última hora

(ANSA) – LONDRES, 12 de julho – Há 34.471, o terceiro pico mais alto desde meados de janeiro, depois que mais de 35.000 e 37.000 foram registrados em 6 e 7 de julho, novos casos diários de Covid no Reino Unido, agora sendo alimentados em uma ilha a 99% da variante delta importada da Índia. Isso foi demonstrado, em 1,1 milhão de cotonetes, por dados oficiais divulgados hoje pelo governo à margem do primeiro-ministro Boris Johnson em uma coletiva de Downing Street, confirmando o fim das restrições restantes impostas por lei no país a partir de 19 de julho, mas com um novo apelo por ‘cautela’ e responsabilidade individual perante a ameaça, a ameaça de uma epidemia que – observou Pogo – ainda não nos deixou.



O impacto atribuído às vacinas (com quase 81 milhões de doses agora administradas no Reino) continua a ser baixo por enquanto – enquanto se aguarda a verificação das advertências sobre as consequências potenciais do apinhamento permitido durante as semifinais e a final europeia de Wembley. Ligas de Futebol – tanto pelo aumento das internações quanto, sobretudo, pelo número de óbitos: este último caiu nas últimas 24 horas para não mais que 6 contra 26 registros de ontem, ainda que na volta de um número que foi mitigado na segunda-feira pelo tradicional atraso. Parte dos dados estatísticos refere-se ao fim de semana. (lidar com).