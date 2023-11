A crise diplomática entre Israel e Espanha no dia do armistício: “Sánchez é amigo dos terroristas.” “Acusações inaceitáveis”. E foi isso que aconteceu – em vídeo

Num dia que coincide com o primeiro suspiro de alívio de Israel desde 7 de outubro – com a libertação dos primeiros treze reféns capturados pelo Hamas naquele dia – irrompe um conflito que equivale a uma crise diplomática entre o Estado judeu, por um lado, Espanha e Israel. . A Bélgica, por outro lado. Dois países que geralmente não são considerados “pesos pesados” na cena internacional, mas que desempenham um papel especial neste momento: lideram a acção política da União Europeia, com a presidência rotativa do Conselho, respectivamente neste mandato e no próximo. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, por recomendação direta de Benjamin Netanyahu, decidiu esta tarde convocar os embaixadores dos dois países para os repreender pelo que os dois primeiros-ministros disseram esta manhã durante a sua visita à passagem de Rafah. Na verdade, num movimento surpresa, Pedro Sanchez e Alexandre De Croo dirigiram-se à “porta” egípcia para a Faixa de Gaza no primeiro dia da trégua entre Israel e o Hamas. Para transmitir uma mensagem bastante clara, mas que em última análise foi indigestível para Israel. “Devemos substituir a violência pela esperança. “É hora de pôr fim ao ciclo interminável de violência que condenou a região durante décadas: é hora de proporcionar um horizonte de paz, segurança e prosperidade”, disse Sánchez, expressando esperança de que o atual cessar-fogo se torne permanente. . . No entanto, o primeiro-ministro espanhol irritou Israel quando descreveu a “matança indiscriminada de civis inocentes, incluindo milhares de crianças” na Faixa de Gaza como inaceitável.

Vai e volta

O Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Eli Cohen, condenou então as “declarações falsas” da Espanha e da Bélgica, acusando-as de nada menos do que “apoiar o terrorismo”. Na sua justificação para convocar os dois embaixadores, Cohen disse: “Israel está a agir de acordo com o direito internacional e está a combater uma organização terrorista pior que o ISIS, a combater crimes de guerra e crimes contra a humanidade”. Mas o contra-ataque espanhol não demorou muito. Depois de qualificar as acusações do governo israelita como “falsas e completamente inaceitáveis”, Madrid, por sua vez, convocou a embaixadora israelita, Rodica Radian-Gordon, para solicitar esclarecimentos sobre o sucedido.

