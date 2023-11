A vida e o sofrimento dos reféns devolvidos – jornal Al-Watan

Ligamos para ele no celular: Gilad, como você se sente vendo todos esses israelenses saindo dos túneis de Gaza? Resposta: Clique. Uma vez paramos onde ele trabalhava: Shalit, como é sua vida hoje? Ele saiu sem comentários, com a barba desgrenhada, um molho de chaves na mão: o ex-refém mais famoso de Israel – dois mil dias de cativeiro foram trocados por 1.024 prisioneiros palestinos – hoje ele é também o mais silencioso. Prenderam-no em 2006, quando tinha vinte anos, enquanto patrulhava a fronteira de Gaza. Eles o libertaram em 2011, quando ele não podia mais esperar por isso. Durante doze anos, Gilad Shalit permaneceu na sombra de si mesmo e de sua história. Formou-se, casou-se e acabou trabalhando em um banco. E Ele sempre permaneceu em silêncio. Nunca uma palavra sobre como as coisas correram. E eu nunca te agradeci pela maneira como eles fizeram isso.

Cidadão honorário O herói foi reproduzido em milhões de cartazes, o cidadão honorário de Roma e Paris, o cabo que todo o país esperou, desde o dia seguinte à sua libertação, e aos poucos se transformou num fantasma incômodo. Um pouco de amor: Um jornal escreveu: “O pior acordo na história de Israel”.. Dizem que Shalit é assombrado por sentimentos de culpa e ninguém está fazendo muito para ajudá-lo. Cada vez que há um ataque, todo mundo pensa nisso 1.024 palestinos foram libertados da prisão para salvá-lo, e Yahya Sinwar também estava entre elesEle foi um dos mentores do massacre de Sucot em 7 de outubro. “Você colocou muito peso nos ombros estreitos de Gilead”, protestou um dia seu pai, Noam. Talvez Netanyahu preferisse que meu filho voltasse num caixão? READ Ucrânia: 360 mortos em Bucha, mundo em choque - O PONTO ÀS 17H - Mundo

Lá em casa isso também acontece. Há mais de 1.500 pessoas em Israel que escaparam das restrições do Hamas e do HezbollahE os sírios e egípcios. Hatuvim, raptar. Prisioneiro de guerra, prisioneiros de guerra. É o pesadelo de um veterano que dura algumas semanas ou para sempre. Sair do inferno depois de longas negociações.

Soldados e civis Qualquer pessoa que vai para casa zangada ou deprimida, confusa ou traída definitivamente não está dormindo. Soldados e civis que passam a vida reconstruindo suas vidas: muitos deles você encontra em Zedfu, em Tel Aviv, na Organização Zahal para Veteranos com Deficiência, uma pequena casa branca na Zona Verde onde vivem 5.600 veteranos com deficiência de todos os conflitos e aqueles que escaparam de as jaulas do inimigo compartilham tratamentos e um salão, jogos esportivos, memórias e até um campo de tiro. “Carregar a memória de ser prisioneiro de guerra é uma das experiências humanas mais dolorosas.”Vendado, amordaçado, estuprado, humilhado, torturado, ameaçado, aqueles que vão embora.Às vezes ele não consegue lidar com essas células, então ele vai embora, entra nos labirintos de sua mente e vai para o outro mundo. “Fiz isso aprendendo a não sentir pena de mim mesmo”, explica Amnon Sharon, 76 anosCoronel que foi ferido, capturado e torturado na Síria em 1973: “Seja você refém ou prisioneiro, você depende das bênçãos que seus captores lhe dão. Você não terá certeza de nada até que eles o libertem. Ao sair, você terá que enfrentar uma nova situação. Sem culpa. Nenhuma projeção do passado ou futuro.”