Wi-Fi, academia e bar no Bibby Stockholm: é aqui que o Reino Unido quer colocar imigrantes ilegais

Para combater a imigração ilegal no Reino Unido chegou Bebê Estocolmoum enorme barco flutuante onde o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, decidi enviar todos os requerentes de asilo ilegais para esta estrutura no meio do mar para aguardar o resultado do procedimento. positivo? De volta ao continente. negativo? Saída para o país de origem. O plano de Boris Johnson para implementar deportações Em Ruanda, foi arquivado por seu sucessor moderado, mas não abandonado. O atual inquilino de Downing Street apresentou um plano diferente, mas radical, para manter os imigrantes ilegais no Reino Unido sob controle, apesar dos protestos habituais da esquerda, que parecem não ser diferentes em nenhuma latitude.

Sunak foi capaz de avançar com esta solução porque com o Brexit ele não tem mais obrigações com a UE e pode administrar seus negócios livremente. Estratégia anti-migração. Então aqui vem Bibby Estocolmo, que atualmente pode acomodar até 500 imigrantes. Alguns o chamam de uma espécie de Alcatraz flutuante, mas na realidade, dentro desta zona franca que foi projetada em frente ao Porto de Portland, existem vários meios de conforto (como lhe chamam por aquelas bandas), incluindo 222 quartos, escritórios, refeitórios, pátios, ligação wi-fi, ginásio, bar, restaurante e salas de jogos.

Antes de retornar à Inglaterra, onde foi construída, a barcaça Bibby Limited que a construiu esteve estacionada em Gênova por algum tempo, como atesta Site oficial do companheiro, que não especificou o motivo dessa permanência. Obviamente, é impossível dizer quais dessas facilidades serão dadas aos migrantes, mas Sunak considera que esta é a solução certa para gerir o problema. Não é um truque inovador, visto que outros países no passado já optaram por algo semelhante, usando Bibby Stockholm em alguns casos, que a Holanda rejeitou porque “injusto“Para os imigrantes ilegais acolhidos. A imigração irregular no Reino Unido está no auge: nunca antes houve tantos imigrantes que os conservadores foram forçados nos últimos meses a adotar soluções de emergência para evitar desastres sociais como os da Europa.

Usar Bibby Stockholm faz parte de um pacoteilegal Projeto de Lei de Imigração, o que não exclui a possibilidade de deportar para o Ruanda os imigrantes ilegais que não obtenham o direito de asilo, que em troca recebe 140 milhões de euros, ainda que os vários acórdãos rejeitem esta estratégia, porque o país não será considerado seguro. A justificativa para a decisão do governo é muito forte: ninguém que chegue irregularmente ao solo do Reino Unido pode ter direito a asilo. Isso também só foi possível após o êxodo da Europa e é considerado o caminho correto a seguir. Não encorajar chegadas.