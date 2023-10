Mídia dos Estados Unidos da América: Trump revelou segredos relacionados a submarinos a um de seus agentes – notícias de última hora

Meses depois de deixar a Casa Branca, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, revelou informações ultrassecretas relacionadas aos submarinos nucleares dos EUA a um cliente do seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida: um bilionário australiano que, por sua vez, compartilhou as informações com pelo menos 45 outras pessoas. pessoas. Eles incluem seis jornalistas, 11 funcionários, 10 executivos australianos e três ex-primeiros-ministros australianos. Isso foi relatado pela ABC News, citando fontes familiarizadas com o assunto, contadas pelo promotor especial Jack Smith, que está investigando os documentos secretos de Mar-a-Lago.





Promotores e agentes do FBI interrogaram o empresário australiano Anthony Pratt, que dirige a Pratt Industries, com sede nos EUA, uma das maiores empresas de embalagens do mundo, pelo menos duas vezes este ano. De acordo com a ABC News, Pratt relatou como procurou falar com Trump durante sua presidência. Na reunião em Mar-a-Lago, em abril de 2021, ele discutiu a questão da frota submarina dos EUA, algo que os dois já haviam discutido. Certa vez, ele lhe disse que achava que a Austrália deveria começar a comprar seus submarinos dos Estados Unidos. Então, um entusiasmado Trump – inclinando-se para Pratt como se quisesse ser discreto – confidenciou-lhe duas informações sobre os submarinos americanos: o alegado número exacto de ogivas nucleares que estes submarinos transportam rotineiramente e quão próximos estão dos submarinos russos sem o serem. descobridor.



