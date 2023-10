Armita em coma no Irão e testemunhas: “Ela foi violentamente atingida” – Notícias

O regime de Teerã pressiona e ameaça professores e colegas armita Giravand, A menina de dezesseis anos, que está internada desde domingo em coma no Hospital Al-Fajr, sofreu um ferimento na cabeça que sofreu, segundo organizações não-governamentais, durante uma briga por causa de seu hijab com a polícia da moralidade no estação de metrô. Isto foi relatado pela mídia exilada Iran Wire. Segundo educadores iranianos, o Diretor de Segurança do Ministério da Educação foi à Escola Armita e alertou contra a publicação de qualquer notícia ou foto da menina nas redes sociais, “sob pena de pesadas multas e rescisão imediata dos seus contratos”.

Armita está em coma no Irã e o regime teme o novo Mahsa – Ela estava entubada, ferimento na cabeça coberto com um grande gesso, olhos fechados, gotejamento no braço esquerdo abandonado. É uma foto de Armita Giravand, 16 anos, em coma depois de ser espancada pela polícia moral no metrô de Teerã porque não usava o hijab islâmico. Esta foto, tirada na unidade de terapia intensiva do Hospital Al-Fajr, na capital iraniana, foi publicada pela organização curda de direitos humanos Hengaw Human Rights, e espalhada em sites e redes sociais com a velocidade da Internet: um potencial estopim para a guerra . Uma nova onda de protestos como a que abalou o Irão após a morte de Mahsa Amini, que foi presa por não usar o hijab de acordo com os padrões dos aiatolás, e morreu “misteriosamente” após três dias em coma.

É a mesma associação que denunciou a “grave agressão física” a que Armita foi alvo depois de um vídeo divulgado nas redes sociais mostrar uma menina a ser retirada de uma carroça por algumas mulheres vestidas com xadores pretos e colocada imóvel no chão. A cópia é rejeitada, como no caso de sensibilidade, em nível oficial. A mídia estatal – que publicou as imagens editadas, segundo a ONG – informou que a jovem perdeu a consciência depois que uma queda na pressão arterial a levou a colidir com a parede do vagão.

A agência oficial de notícias Fars publicou uma entrevista com os pais da menina na qual afirmavam que ela não havia sido agredida. O pai disse: “Examinamos todos os vídeos e nos provou que foi um acidente”. É uma técnica que os guardiões da Ortodoxia testaram, mas não impediu a circulação de notícias ou revoluções que abalaram o regime nos últimos meses. Assim, desta vez, para ser mais convincente, os agentes de segurança – segundo relatos de Hengao – confiscaram os telemóveis dos familiares da jovem. Não somente. A IranWire afirmou que a jornalista Samira Rahi publicou uma foto mostrando o posicionamento das forças policiais fora do hospital. “Dois carros da polícia estão estacionados na entrada do pronto-socorro do Hospital Al-Fajr, e é clara a presença de policiais à paisana”, escreveu ele no O jornalista relatou ainda que “as forças de segurança revistaram os veículos que passavam pela zona e, em alguns casos, examinaram cuidadosamente o conteúdo dos telemóveis dos passageiros”. Policiais à paisana também estiveram presentes na unidade de terapia intensiva onde Armita estava internado desde domingo à noite. A jornalista Maryam Lotfy, que trabalha para o jornal Al-Sharq, também foi presa depois de conseguir entrar no hospital onde Armita estava detido. As autoridades iranianas visaram mais de 90 jornalistas durante as manifestações que eclodiram após o assassinato de Mahsa. Os mais famosos deles, Nilofer Hamidi e Elah Mohammadi, que acompanharam o caso Mahsa, ainda estão na prisão sob a acusação de conspirar contra a segurança nacional. Mas no Irã, altamente blindado, a notícia se espalha de qualquer maneira. O pavio da revolução já está aceso.

A mãe da menina foi presa após gritar com as forças de segurança



Segundo a organização não governamental “Hengaw”, as forças de segurança iranianas efetuaram a prisão Shaheen Ahmadi, mãe de Armita Giravand, A jovem iraniana de dezasseis anos, hospitalizada desde domingo em coma no Hospital Fajr de Teerão, sofreu um ferimento na cabeça, segundo a ONG, durante uma altercação sobre o seu hijab com a polícia da moralidade numa estação de metro no Irão. capital.

Shaheen Amadi, A mãe de uma iraniana de 16 anos que estava em coma depois de ser atingida na cabeça durante uma briga no metrô de Teerã por causa de seu hijab foi presa depois de gritar com as forças de segurança porque elas não permitiram que ela a visitasse. filha, Armita Giravand. Nos últimos dias no Hospital de Teerã, onde está internada desde domingo. Isto foi relatado pelo portal para dissidentes iranianos no exterior, Iran International. Apesar de um vídeo filmado pelas forças de segurança mostrar os pais da jovem de 16 anos dizendo que ela não foi atacada por guardas no metrô, em novas imagens postadas nas redes sociais, a mãe de Armita diz que não conseguiu revisar a integridade das imagens da câmera. “

Por que eles não permitem que a mãe dela a visite? Do que você tem medo? Por que você a prendeu e por que suas forças de segurança estão ocupando o hospital?” Estas são as frases que Shaheen repetiu contra as forças de segurança, de acordo com o que foi relatado por “Iran International”. O ativista dos direitos das mulheres detido Narges Mohammadi enviou uma mensagem da prisão no qual disse: “O comportamento do governo nos últimos dias… Mostra o quanto a República Islâmica tem medo e a rapidez com que tenta esconder a verdade sobre o caso Ermita. “Ninguém, em qualquer parte do mundo, deve permanecer calado sobre esta questão, é uma questão humanitária”, dizia a mensagem do activista. .

Testemunhas oculares, Ermita foi violentamente espancada



Testemunhas que estiveram presentes no metro de Teerão afirmaram, numa entrevista ao The Guardian, que a polícia da moralidade espancou violentamente Armita Giravand. A menina de 16 anos, que está em coma desde domingo depois de sofrer um traumatismo craniano após uma briga com seguranças em um vagão do metrô de Teerã porque não usava hijab.

A mulher que usava xador gritou com ela e perguntou por que ela não usava véu. Armita disse a ela: Devo pedir para você tirar o hijab? Por que você está me pedindo para carregá-lo?“, disse uma das testemunhas, acrescentando que após a discussão, a segurança agrediu fisicamente Armita e depois empurrou-a violentamente.

