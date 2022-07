Vídeo dramático do acidente

uma um aeroporto Remessa caiu no norte Grécia. A notícia foi divulgada pela agência de notícias grega Anna, que coloca o desastre nas proximidades de Paleochori Kavalas. Mencionei também algumas das declarações de várias testemunhas oculares que disseram que o avião pegou fogo e ouviram a explosão. O Twitter mostra vídeos da tragédia em que vemos uma bola de fogo no escuro do céu caindo no chão.

O voo de carga estava viajando entre a Sérvia e a Jordânia, segundo relatos da mídia, e teria solicitado que pudesse fazer um pouso de emergência no aeroporto grego de Kavalas, sem poder alcançá-lo. De acordo com a Rádio Ert, era uma aeronave Antonov ucraniana. Ainda não está claro quantos tripulantes estavam a bordo e o que eles estavam carregando. Testemunhas oculares afirmaram que viram o avião em chamas.