A transformação é incrível, aqui está a casa dos seus sonhos

compre um Pagina inicial Em ruínas por uma libra, 1,18 euros está bom, mas a transformação é inacreditável. Esta é uma história Mulheresum professor de ioga de 35 anos que pagou uma ninharia por uma casa de campo em ruínas em Liverpool Transforme-o na casa de seus pais sonhos.

Leia também> O príncipe Harry vai se lembrar de Nelson Mandela nas Nações Unidas. Compromisso de luta contra o racismo

projeto inovador

Em 2015, Maxine Sharples Ele era um estudante de mestrado de pós-graduação na Liverpool John Moores University, mas não tinha dinheiro para comprar uma casa. Assim nasceu o que, agora, foi lançado pela Câmara Municipal de Liverpool como um esquema criativo para reconstruir a cidade. “casas em libras“É um projeto inovador que busca trazer de volta a vida Propriedades dilapidadas e vazias E proporcionar uma nova oportunidade para as pessoas entrarem no mercado imobiliário. O esquema permite que as pessoas comprem imóveis em ruínas para si mesmas uma libra. Então, com seu dinheiro e recursos, eles têm que trazer as casas de volta à vida como parte de um acordo com a prefeitura. O projeto recebeu atenção nacional e foi o foco do documentário Canal 4 de 2018.

finalmente transferir

Após sete anos de espera, trabalho duro e esforço, Maxine finalmente chegou aqui Transferir Em sua casa de meio quilo. Mas foi um processo longo e árduo para Maxine, que tecnicamente era sem-teto e morou fora de sua futura casa por anos, dentro de um trailer, durante as reformas.

Extensão devido ao covid

Durante anos, ela estava esperando a ligação para alocar uma casa de seu projeto “Homes for a Pound” e finalmente ligou para Maxine em 2019. Ela recebeu as chaves de sua casa na Webster Road em fevereiro de 2020. Foi-lhe dito que só teve 12 meses para completá-lo Renovaçõesmas depois de algumas semanas, o mundo lidou com COVID-19. Felizmente, consegui uma extensão adicional de um ano e fui trabalhar.

“Com pouca oferta de comerciantes, comecei a trabalhar muito por conta própria. Arregacei as mangas e dei vida à minha casa dos sonhos – disse Maxine à mídia local -. Demorou nove meses para colocar todos os tijolos e peguei emprestado a eletricidade do meu Os problemas não faltaram.Um buraco no teto levou Para desacelerar tudo devido ao vazamento de água e uma colônia de ratos que tive que expulsar.

seu sucesso

Após as primeiras dificuldades, Maxine experimentou e se tornou não apenas a designer da casa, mas também decidiu remodelar completamente o projeto da casa. “A casa, uma varanda vitoriana de dois quartos, estava escura e úmida. Eu precisava de luz para minhas plantas e minha alma. virar a casa. Ao remover o mezanino e todas as paredes internas do piso superior, criei este espaço aberto de pé-direito duplo. Meu orçamento foi de 60 mil libras para reformar a casa e gastei 56 mil libras. Ainda existem alguns trabalhos que eu gostaria de fazer para torná-la minha casa dos sonhos, mas eles custam cerca de £ 10.000, então eu os farei com o tempo. Eu era sem teto Há mais de dois anos que vivo na minha autocaravana e não podia estar maisou satisfeito da minha nova casa. Sou um apoiador do programa, é uma ideia muito inovadora e bem-sucedida.”

Última atualização: domingo, 17 de julho de 2022 às 20:58



© Reprodução reservada