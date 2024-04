Vazamento de radiação nuclear na Rússia, 'estado de emergência' declarado: O que está acontecendo

A radiação nuclear vazou na Rússia e as autoridades da cidade de Khabarovsk, no extremo leste do país, declararam estado de emergência. uma agência…

Escapar de Radiação nuclear em Rússia. Autoridades da cidade no extremo leste do país Khabarovsk Eles anunciaram isso Emergência. A agência de notícias russa TASS informou na sexta-feira que níveis mais elevados de radiação foram detectados perto de um poste de energia localizado a cerca de 2,5 quilômetros (1,5 milhas) de áreas residenciais.

isolamento

As autoridades russas isolaram a cidade de Khabarovsk depois de descobrirem um vazamento radioativo na sexta-feira, mas nenhuma vítima foi relatada. O estado de emergência foi declarado em uma cidade russa devido à contaminação nuclear, informou o Mirror. Ninguém ficou ferido ou exposto à radiação. De acordo com o relatório, “Não há perigo para a saúde dos cidadãos“.

As causas são desconhecidas

As autoridades russas não explicaram a causa da alarmante radiação em Khabarovsk. mas, Uma misteriosa fonte radioativa foi “removida e colocada num recipiente protetor” e depois “transferida para uma instalação de armazenamento de resíduos radioativos”. O estado de emergência continuará por pelo menos mais três dias no distrito industrial da cidade enquanto as autoridades investigam a origem do vazamento.

Khabarovsk está localizada perto da fronteira com a China e sua população é de 630 mil pessoas. Os relatórios indicam que houve um atraso de cerca de uma semana antes que as autoridades respondessem ao vazamento, disseram fontes ao Firstpost.

Vídeos irritantes

Surgiram imagens de vídeo mostrando uma pessoa usando uma máscara de proteção nuclear e segurando um leitor de radiação. As leituras no dispositivo aumentam à medida que a pessoa se move por uma área identificada como “depósito de lixo”. Seu leitor de radiação disparou um alarme de 0,45 microsieverts e a leitura mais alta visível na tela é 5,99.

Riscos

No entanto, o homem do vídeo afirma que o valor era 20. Segundo a reportagem do Mirror, o valor pode ser suficiente para aumentar o risco de câncer, danificar o DNA, causar danos ao feto e representar uma ameaça à saúde das crianças.

