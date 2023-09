O Irão mantém um diplomata da UE na prisão há mais de um ano

O nome dele é Johan Fluderus, ele é sueco e tem 33 anos: a notícia só apareceu hoje

Desde Abril de 2022, o Irão mantém um diplomata sueco de 33 anos que trabalha para a União Europeia numa prisão na capital, Teerão. A notícia apareceu na segunda-feira, um ano e meio após sua prisão, graças Artigo de O jornal New York Times. O nome do homem é Johan Fluderos, tem 33 anos e trabalha em instituições europeias desde pelo menos 2019. O jornal New York Times Ele foi preso sob acusações de espionagem, que pessoas familiarizadas com Fluderus e seu trabalho acreditam serem falsas.

No entanto, o simples ato de Floderus torna a sua prisão uma questão particularmente delicada. O direito internacional confere aos funcionários e diplomatas estrangeiros ampla proteção jurídica. É muito raro, mesmo para um regime autoritário como o regime iraniano, realizar tais operações, que ameaçam as relações diplomáticas e deterioram a sua imagem pública.

A prisão de Flodoros não foi diretamente confirmada nem pelo governo sueco nem pela Comissão Europeia, a instituição de política externa da União Europeia. Vários jornais ocidentais embora Eles definitivamente dão notíciase membros da família Fluderos Eles confirmaram isso para o jornal sueco Dagens Nyheter. O governo sueco apenas confirmou a prisão de um sueco na casa dos trinta anos em abril de 2022 no Irão, sem confirmar o nome de Fluderos. Também porta-voz da Comissão Europeia Conte a história nestes termossem confirmar se Fluderus era ou não um funcionário europeu (facto sobre o qual não parece haver muitas dúvidas).

A dinâmica da prisão de Flodros ainda não está totalmente clara. o O jornal New York Times Ele escreve que em abril de 2022 estava de férias no Irã com alguns amigos e que foi preso no aeroporto de Teerã pouco antes de embarcar no voo de volta. Desde então, sempre de acordo com O jornal New York Times, Fluderos está na prisão de Evin, em Teerã, que é conhecida por ser o local onde são mantidos dissidentes políticos, jornalistas e estrangeiros. É a mesma prisão onde Alicia Pepperino, uma blogueira de viagens italiana, esteve detida durante algumas semanas no ano passado, presa em setembro de 2022 por motivos que não foram oficialmente esclarecidos, e depois libertada em novembro do mesmo ano.

Até agora, a notícia da prisão de Fluderos não vazou para os jornais ocidentais e europeus. Mas em Junho, as sedes da grande maioria das instituições europeias apareceram, pelo menos em parte, durante um evento público em Bruxelas. sempre O jornal New York Times Ele escreve que o trabalhador humanitário belga Olivier Vandecastelli, que foi libertado em Maio depois de um ano e meio de prisão no Irão graças a uma troca de prisioneiros entre a Bélgica e o Irão, falou num concerto em sua homenagem em Bruxelas sobre um prisioneiro sueco com quem ele compartilhou uma cela na prisão de Evin.

Nem mesmo uma página muito activa no Twitter que afirma representar as famílias dos europeus presos e detidos no Irão falou publicamente sobre Flodros. @EU_Hostages. Após a notícia, a página também passou a cobrir Fluderos.

Temos mais certeza sobre o trabalho de Fluderus. Em 2019 foi nomeado pela Comissão Europeia para trabalhar como colaborador da Comissária Europeia sueca para os Assuntos Internos, Ylva Johansson. Dois anos depois, Fluderos ingressou no Serviço Europeu de Ação Externa, o órgão diplomático da União Europeia. Em algum momento, a imagem de Fluderos foi usada em uma propaganda postada em um site página do Facebook É afiliado a uma agência governamental sueca que incentiva jovens licenciados suecos a procurar emprego em instituições europeias.

o O jornal New York Times Ele escreve que Fluderos visitou o Irão várias vezes no exercício das suas funções como diplomata, antes de ser preso em abril de 2022, sem acrescentar mais detalhes sobre as suas funções atuais. Seis pessoas já foram contatadas anteriormente O jornal New York Times Quem sabia do caso antes da publicação do artigo negou que Fluderos fosse espião.

o Jornal de Wall StreetCitando alguns responsáveis ​​europeus que preferiram permanecer anónimos, Ele escreve Neste momento, pelo menos 30 cidadãos da UE podem estar detidos em prisões iranianas. Em várias fases da sua história, o regime iraniano prendeu e deteve indivíduos europeus ou americanos para pressionar os seus governos, começando com a chamada “crise de reféns” entre o Irão e os Estados Unidos em 1979, quando mais de 50 funcionários da embaixada dos EUA foram detidos no Irão. Ele foi preso durante uma manifestação em massa. A maioria deles só foi lançada um ano e meio depois.

o O jornal New York Times Observa que a detenção de Fluderos ocorreu dois meses antes da condenação, na Suécia, de Hamid Nouri, um antigo funcionário iraniano acusado de crimes de guerra pela sua participação na execução de centenas de presos políticos no Irão, em 1988. O julgamento de Nouri foi conduzido com base em o princípio da jurisdição universal, e. condenado Em julho de 2022, para prisão perpétua. Nos meses que antecederam a condenação, o Irão lançou uma campanha de pressão sobre a Suécia para tentar obter um melhor tratamento para Nouri, que mesmo assim foi condenado.

Não está claro onde foram parar as tentativas de libertar Flodros. na situação atual remetente para o jornal sueco ExpressarSua família escreveu que “muitas pessoas estão trabalhando duro para sua libertação” e esperam que ele volte para casa “imediatamente”.

