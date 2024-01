Do “Cérebro” à “Sombra de Gaza”: Aqui estão os líderes do Hamas incluídos na lista negra israelense

Aperte o circuito Israel Sobre líderes seniores agitação. Morte muito recente de Saleh Al-Arourio segundo em comando da organização pró-Palestina também A característica do sindicato Entre o grupo, o Irão e o Hezbollah, poderá ser o primeiro de uma longa fila. Sim, porque Tel Aviv deixou repetidamente claro que o seu objectivo é neutralizar todos os nomes nela contidos. Lista negra. Uma lista cheia dos terroristas mais procurados, indetectáveis ​​há anos e escondidos no exterior, num exílio dourado. Não importa muito que eliminá-los um por um corra o risco de espalhar o conflito, actualmente limitado à Faixa de Gaza, ao resto do Médio Oriente: Israel quer completar a missão. Estes são os homens do Hamas visados ​​pela Mossad.

Ismail Haniyeh: Líder Supremo

Ismail Haniyeh Ele é o guia supremo do Hamas. Ele e a sua família deixaram a sua casa no campo de refugiados de Beach, em Gaza, há cerca de dois anos, para aparentemente se mudarem para hotéis de luxo em Doha. A sua vida foi marcada pela luta contra Israel, que lhe custou três anos de prisão durante a Primeira Intifada. Viveu no Líbano até 1992, quando optou por regressar a Gaza e juntar-se às fileiras do movimento fundamentalista palestiniano. Em 2017, tornou-se chefe do gabinete político do Hamas.

Yahya Al-Sanwar: O Fantasma de Gaza

Yahya Al-Sanwar Ele é o chefe da ala política do Hamas em Gaza, um decisor-chave e responsável pela linha política que também deve ser seguida – e acima de tudo – em relação a Israel. Ele foi libertado em 2011 em um acordo de troca de prisioneiros com Israel, depois de passar mais de 20 anos na prisão, e foi condenado a quatro penas de prisão perpétua. Este homem também é o mentor que permitiu que o Hamas recebesse milhões de dólares dele O Estado do Catar Para aliviar a pobreza vivida pelos residentes da Faixa de Gaza.

Muhammad Deif: “O Cérebro”

Eles o chamaram de “Cérebro“mas também”O fantasma de Gaza“Tão poucos têm contato direto com ele que alguém duvida de sua verdadeira identidade. Ele é o inimigo público número um de Israel, que tentou repetidamente matá-lo nos últimos 20 anos, sem sucesso. Maomé Dhaif Ele é o líder militar do Hamas. Ele escapou de uma prisão israelense e é acusado de organizar inúmeros ataques. Existem fotos muito raras dele de muitos anos atrás, mas uma foto recente dele foi publicada nos últimos dias pelas Forças Armadas de Israel. O convidado poderia ter-se refugiado nos túneis de Gaza ou talvez escapado para o estrangeiro.

Khaled Meshal: Chefe do Bureau Político

Isto leva-nos ao chefe do gabinete político do Hamas no estrangeiro, bem como a um dos fundadores do movimento. O ex-número um do Hamas Khaled Mishal Em 2017, ele abriu caminho para Haniyeh. Em setembro de 1997, foi alvo de um assassinato ordenado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Atualmente dirige o gabinete político “externo” do grupo e vive no Qatar.

Marwan Issa: uma das mentes de 7 de outubro

Marwan Issa Ele é vice-presidente Brigadas Al-Qassam. Tal como outros líderes do Hamas, ele é considerado um dos organizadores do ataque de 7 de Outubro. O exército israelense vem tentando matá-lo há algum tempo. O exército israelita matou o seu irmão e destruiu a sua casa duas vezes, mas não conseguiu prendê-lo. Seu apelido é simbólico:a sombra“.E ele deveria se esconder em Túnel de Gaza.

Mahmoud Al-Zahar: membro proeminente

É membro do gabinete político do Hamas, um dos fundadores do movimento e um membro experiente e experiente. Na verdade, ele acabou na mira de Israel, que tentou matá-lo, sem sucesso, em 2003.