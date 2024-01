11 será hospedado em Parma

O navio Geo Parents de MSF chegou à estação de Ravenna e iniciou as operações de desembarque dos migrantes a bordo. São 336 pessoas, das quais 34 são menores, 27 das quais não acompanhadas, o maior número alguma vez registado na Emília-Romanha.

Foram empregadas mais de 200 pessoas, incluindo funcionários da província, do município de Ravenna, autoridades policiais, Cruz Vermelha e voluntários da proteção civil.

Os migrantes serão acolhidos em diferentes províncias: Bolonha 26 pessoas; Ferrara 9; Módena 18; Parma 11; Régio Emília 13; Piacenza 7; Forli Cesena 10; Rimini 8; Ravenna 10. Os outros irão para a Lombardia e Toscana.

“Como sempre, estamos prontos a fazer a nossa parte para garantir que estas pessoas, forçadas a fugir de situações trágicas, muitas vezes de guerra, possam obter a ajuda de que necessitam, porque esta é a Emília-Romanha, a terra da solidariedade e do espírito de solidariedade. A hospitalidade em “seu DNA – confirma o Chanceler Taruffi -. Neste sentido, gostaria de agradecer às mulheres e aos homens da nossa máquina reguladora regional, liderada pela Prefeitura de Ravenna, que mais uma vez agiu de forma rápida e impecável, para fornecer a melhor assistência a todos os interessados.”

“No entanto – continua o vereador – considero incompreensível a decisão do Governo de continuar a designar Ravenna como porto de desembarque dos migrantes que chegam, a dias de distância de barco dos pontos de resgate, em vez de identificar ancoradouros mais próximos, o que prolonga ainda mais o tempo no mar para aqueles que já sofrem e precisam de ajuda. Além disso, o número de menores desacompanhados a bordo destes navios é alarmante: uma situação que se tornou uma emergência, e pedimos ao governo que estenda a mão e faça a sua parte. “O o ano novo começa da mesma forma que o ano terminou”, conclui Turufi. O primeiro, ao mesmo tempo que mostra que as reiteradas declarações das forças políticas actualmente no governo, a respeito do alegado bloqueio naval e da paragem das operações de desembarque, foram apenas palavras no vento. Slogans políticos ditados pela conveniência do momento. A realidade é muito mais complexa.

336 migrantes serão desembarcados do navio Geo Parents de MSF, que foi salvo de afundar em águas líbias pela guarda costeira durante três operações de resgate. Destas pessoas, 65 apresentam sintomas de sarna, incluindo 8 menores, 4 pessoas desacompanhadas e 16 adultos que necessitam de tratamento devido às suas doenças. Além disso, há uma mulher grávida a bordo.

Os migrantes vêm do Paquistão, Síria, Eritreia, Bangladesh, Índia, Senegal, Sudão do Norte e do Sul, Egipto, Nigéria, Palestina, Sri Lanka e Iémen. Uma vez desembarcados do navio, serão transportados para Pala de Andre, onde foram instalados em Ravenna laboratórios de saúde que abrigam pessoal médico, a Cruz Vermelha, quartéis de polícia e serviços sociais. Depois disso, parte dos imigrantes será enviada para a Lombardia (112), outra para a Toscana (112), e 112 serão distribuídos pelas diferentes províncias da Emília-Romanha.