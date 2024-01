Um momento histórico para o direito internacional – Laure Maysa Farajallah

Nos dias 11 e 12 de janeiro, muitas pessoas ficaram horas grudadas nas telas. A tal ponto que o site das Nações Unidas que transmitia a transmissão ao vivo travou, o que é bastante excepcional. Na verdade, esta pode ser a primeira vez que tantas pessoas acompanham, com tanto interesse, as audiências públicas de um caso perante o Tribunal Internacional de Justiça. No final de Dezembro, a África do Sul denunciou Israel, acusando-o de não cumprir o seu dever de implementar a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que o Estado Judeu tinha assinado.

A base da acusação é a guerra devastadora lançada na Faixa de Gaza desde 7 de Outubro, após o súbito ataque sangrento lançado pelo Hamas, que Pretória coloca num contexto mais amplo de apartheid, ocupação e cerco. O Ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, disse ao tribunal que “a violência e a destruição na Palestina e em Israel não começaram em 7 de outubro de 2023”. “Os palestinos sofreram opressão e violência sistemáticas nos últimos 76 anos.”

É difícil ignorar o que os palestinianos estão a viver. Na era das redes sociais e da informação instantânea, as notícias da Faixa de Gaza têm conseguido chegar ao exterior da Faixa, apesar das interrupções na Internet e da censura que Israel tem imposto repetidamente desde o início da guerra. As declarações israelitas que sugerem o início de uma terceira fase de combates, de forma menos severa, parecem contradizer os factos, enquanto o número de mortos anunciado pelas autoridades de Gaza ultrapassa os 24 mil mortos.

"Há tantas pessoas que estão chocadas com o número de vítimas civis palestinianas em Gaza que o processo de genocídio da África do Sul contra Israel tornou-se objecto de atenção excepcional", diz Kenneth Roth, antigo director da ONG norte-americana Human Rights Watch (1993- 2022).". Atualmente é professor da Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Além disso, as audiências para determinar as medidas provisórias solicitadas pela África do Sul – nomeadamente a cessação das operações militares israelitas – decorrem ao mesmo tempo que o conflito continua. O canal Qatari Al Jazeera, que se destacou pela cobertura noticiosa dentro da própria Faixa de Gaza, transmitiu imagens ao vivo mostrando a devastação e o sofrimento na Faixa, além de transmitir as audiências.

Embora os processos judiciais relacionados com o genocídio sejam raros e difíceis de provar porque não só a existência do crime, mas também a intenção de cometer deve ser provada, e requerem anos de procedimentos, espera-se uma decisão judicial sobre o assunto nas próximas semanas. Disposições que Israel deveria adoptar imediatamente para evitar um possível genocídio. Roth salienta que “este caso suscita esperança de que será encontrada outra forma possível de impor responsabilização”. “Se, como parte das suas medidas provisórias, o tribunal ordenar ao governo israelita que pare de cometer actos de genocídio, isso poderá ajudar a salvar a vida de muitos civis palestinianos.” De acordo com muitos analistas, há uma boa probabilidade de o tribunal tomar medidas, mas o sistema judiciário internacional não tem as ferramentas para aplicá-las, exceto através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o leal aliado dos EUA em Tel Aviv certamente irá impor um veto. Observando que o risco de genocídio é muito real, tal decisão ainda prejudicaria gravemente Israel.

O medo de ver a sua imagem e reputação internacionais manchadas pelo pecado original que sustenta a sua criação levou o Estado Judeu a levar a cabo uma ofensiva de comunicações em grande escala visando a opinião pública estrangeira e os seus aliados para desacreditar as queixas da África do Sul. Alguns observadores consideraram que a cobertura desta medida pela imprensa nos países ocidentais foi insuficiente, denunciando preconceitos e falta de independência dos meios de comunicação social.

O ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett descreveu o julgamento como "o caso Dreyfus do século 21" e o descreveu como uma "demonstração vergonhosa de hipocrisia e anti-semitismo flagrante". Em 11 de janeiro, depois de ouvir advogados em Pretória que citaram dados provisórios sobre danos, vítimas, vítimas e provas e indicações de intenção genocida, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que "Israel é acusado de cometer genocídio enquanto lutava". "Genocídio, é um mundo virado de cabeça para baixo."

Mas o que é invulgar nesta reclamação é sobretudo o facto de vir do Sul Global. A justiça internacional é frequentemente criticada pelo seu custo e lentidão, mas muitos também a consideram tendenciosa, um instrumento de poder de engenharia variável utilizado pelas potências ocidentais. Este é um facto que a queixa sul-africana parece ter negado.

“A atenção que este caso recebeu também decorre do facto de representar um exemplo de uma importante iniciativa de direitos humanos liderada por um governo do Sul Global”, insiste Kenneth Roth. Os governos ocidentais, muitas vezes defensores dos direitos humanos, não fizeram nada, ou quase nada, para impedir a destruição de Gaza por Israel e evitar o assassinato de mais de 24 mil palestinianos.

Comentando as audiências realizadas pela seleção sul-africana nas redes sociais, ele fará história aconteça o que acontecer.

Será esta uma oportunidade para a justiça internacional recuperar a sua credibilidade aos olhos do Sul Global? As audiências foram acompanhadas de perto de Pretória a Gaza, tanto quanto possível dadas as circunstâncias. “Embora a maioria das pessoas não saiba muito sobre o Tribunal Internacional de Justiça – muitos o confundem com o Tribunal Penal Internacional – sabem que Israel está a ser julgado”, afirma Phyllis Benes, diretora do Projeto Novo Internacionalismo da Universidade de Harvard. Instituto de Estudos Políticos em Washington: “Isto não tem precedentes, porque os Estados Unidos apoiam Israel há décadas, não só com milhares de milhões de dólares em ajuda militar, mas também concedendo-lhe impunidade.”

Este sentimento também emerge da investigação paralisada lançada pelo Tribunal Penal Internacional em 2021 sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no conflito israelo-palestiniano desde junho de 2014. "Foram publicados comunicados de imprensa, sem que fossem apresentadas quaisquer acusações de crimes de guerra", Kenneth Roth observa. , que acredita que o progresso nesta questão poderia fazer "uma diferença significativa na restauração da confiança no direito internacional".

O antigo diretor da Human Rights Watch afirma: “Sem a lei, estaríamos limitados a impor políticas que até agora apenas encorajaram o governo israelita no seu caminho”. Resta saber se os membros do Tribunal Internacional de Justiça não serão influenciados pelas suas filiações nacionais, porque a presidente do tribunal, Joan Donoghue, é cidadã americana. “É provável que nem todos os juízes votem de acordo com as preferências do seu governo, mas certamente terão em conta as consequências políticas” no país, prevê Bennis. No entanto, “não há dúvida de que os juízes estão preocupados com a sua própria credibilidade e a do tribunal no futuro, e estão conscientes da indignação global relativamente às acções israelitas em Gaza”. ◆ fdl

Vamos saber Depois de cem dias ◆ Cem dias se passaram desde o início do ataque militar israelense em Faixa de GazaSegundo as autoridades do Hamas, 24.448 pessoas foram mortas nos bombardeamentos, ou cerca de 1% da população da Faixa. Nos últimos dias, os ataques israelitas concentraram-se em Khan Younes, uma importante cidade do sul. O exército israelense disse que uma das quatro equipes que participaram do ataque terrestre deixou a Faixa em 15 de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, o governo israelita insiste que o conflito continuará durante meses e, em 15 de Janeiro, destinou quinze mil milhões de dólares para cobrir os custos.

◆ Em 15 de Janeiro, o Hamas anunciou que dois reféns israelitas tinham sido mortos num bombardeamento do exército. Agência de imprensa francesa