Uma criança morre devido às dificuldades ao lado de seu falecido pai, choque no Reino Unido – notícias

O caso do pequeno Bronson Battersby, um menino de dois anos que morreu de fome ao lado de seu pai Kenneth, que morreu de ataque cardíaco em sua casa em Skegness, norte da Inglaterra, chocou e gerou polêmica devido à falta de intervenção policial apesar pedidos de assistentes sociais. O incidente ocorreu no último dia 9 de janeiro, mas o debate sobre o assunto continuou nos últimos dias devido à gravidade do assunto e após a abertura de uma investigação para esclarecer as responsabilidades da polícia.

Uma assistente social foi à casa de Battisby pela primeira vez no dia 2 de janeiro, para ver a criança, considerada “vulnerável” devido a problemas familiares que foram agravados pela separação dos pais, mas ninguém lhe respondeu. Então ele chamou a polícia, mas eles não intervieram. A mesma coisa aconteceu dois dias depois.

Os corpos do pai e do filho só foram encontrados quando a assistente social entrou na casa com uma cópia das chaves da casa. De acordo com uma reconstrução da mídia britânica, o menino morreu de fome: não se sabe exatamente há quanto tempo ocorreu a morte de seu pai, de 60 anos, antes de 29 de dezembro. Enquanto a mãe da criança, Sarah Bessie, culpou os assistentes sociais, explicando que Bronson morreu por causa deles.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA