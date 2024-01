China isolaria o vírus Covid duas semanas antes do anúncio: investigação sobrecarrega Pequim

Novos elementos aparecem em relação a um original Pandemia do covid-19. laboratório em China Foi possível isolar e mapear Coronavírus No final de dezembro de 2019, pelo menos duas semanas antes de Pequim revelar a presença do vírus vírus. É o que resulta de novos documentos obtidos no Congresso dos EUA.





Novos documentos sobre a origem do COVID-19

Para denunciar documentos não publicados Sobre a origem do COVID-19 É o Wall Street Journal, segundo o qual um investigador chinês em Pequim carregou uma sequência quase completa da estrutura do vírus num site Banco de dados mantido pelo governo dos EUA Em 28 de dezembro de 2019.

Na época, as autoridades chinesas ainda o descreviam publicamente Epidemia de Wuhanna China, por um Pneumonia viral “Por uma razão desconhecida” o mercado grossista de peixe da cidade, que foi classificado como um dos principais surtos de Covid-19, ainda não fechou.

Os documentos foram obtidos de Republicanos Comitê de Energia e Comércio da Câmara.





A acusação contra Pequim

lá China parceiro Sequência de vírus Com a Organização Mundial da Saúde Somente em 11 de janeiro de 2020.

De acordo com o Wall Street Journal, as duas semanas extras, sim Eles poderiam ter sido decisivos Para ajudar a comunidade médica internacional a identificar maneiras de fazer isso Propagação da Covid-19Desenvolver defesas médicas adequadas e começar a preparar uma vacina potencial.





Instituto de Virologia de Wuhan, China

Estes dados “ressaltam a cautela com que devemos avaliar Precisão das informações “Foi espalhado pelo governo chinês”, disse ele. Jessé Bloomvirologista do Fred Hutchinson Cancer Center, em Seattle, que examinou os documentos e as sequências genéticas recém-descobertas.

Quem é o pesquisador que sequenciou o vírus?

o Pesquisador chinês Quem desenhou a sequência do vírus é Dra. Do Instituto de Biologia de Patógenos de Pequim.





Numa entrevista ao The Wall Street Journal, a Embaixada da China nos Estados Unidos afirmou que “as políticas chinesas em resposta à Covid-19 É baseado na ciênciaEficaz e coerente com a nossa realidade nacional. “Eles podem resistir ao teste da história.”

As agências governamentais dos EUA expressaram opiniões diferentes sobre a origem da epidemia. Diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) Cristóvão Ray Anunciou, em fevereiro de 2023, que COVID-19 “Provavelmente” teve origem em um “laboratório controlado pelo governo chinês”. Em detalhes, Ray disse à Fox News que o vírus “nasceu de um acidente de laboratório e se espalhou”.

Em setembro de 2023, “informou” sobre Agência de Inteligência Central , Perante o Comité do Congresso dos EUA que investiga a origem doença do coronavírus, Ele disse que a agência de inteligência tentaria encobrir a verdade sobre a origem da pandemia pagando seis analistas que acreditavam que a Covid-19 pode ter se originado em… Laboratório de Wuhan.