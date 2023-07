A Rússia acusa a Ucrânia deterrorismo nuclearEle pede à comunidade internacional, à Agência Internacional de Energia Atômica e às Nações Unidas que prestem “máxima atenção” e condene o “comportamento irresponsável” de Kiev que pode levar a “Desastre nuclear na Europa». A acusação refere-se ao que aconteceu na sexta-feira, quando um drone ucraniano teria caído em Kurchatov, região russa de Kursk, onde está localizada uma usina nuclear. Enquanto isso, durante uma conversa com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o líder russo Presidente russo Vladimir Putin Continuar a expressar preocupações sobre a renovaçãoacordo de trigo, terminando no dia 17 de julho seguinte. Putin enfatizou que o principal objetivo do acordo, que é fornecer grãos aos países carentes, incluindo o continente africano, não foi alcançado, e os obstáculos às exportações russas de alimentos e fertilizantes não foram removidos, conforme consta nos acordos. Da China, foi anunciado que Os exércitos chinês e russo realizarão exercícios conjuntos em breve No Mar do Japão, no âmbito do plano anual de cooperação entre os dois países. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky Ela continua sua intensa atividade diplomática, recebendo uma visita não anunciada do presidente da Coreia do Sul, Yoon Sok-yul. Zelensky enfatizou que o fim da guerra dependeria diretamente Suporte abrangente para a Ucrânia E que façam o possível para torná-lo o mais intenso e significativo possível. Estas palavras são uma resposta indireta às preocupações que algumas partes da Europa relutam em continuar a expressar ajuda militar À Ucrânia, como explicou o presidente búlgaro Rumen Radev, que acredita que é precisamente Kiev que insiste em querer travar esta guerra.

Para saber mais:

Bastidores – Os mercenários de Wagner chegaram à Bielo-Rússia?

Hoje – o que aconteceu ontem