Equador: O promotor que investigava o ataque à televisão é morto

O promotor encarregado da investigação do dramático ataque armado, transmitido ao vivo na semana passada por uma emissora de televisão equatoriana, foi morto a tiros por um grupo de assassinos.

O Equador está à beira da violência: uma fuga da prisão, um ataque à televisão, um recolher obrigatório e uma guerra às drogas. Aqui está o que está acontecendo no país Por Daniele Mastrogiacomo

10 de janeiro de 2024

O promotor Cesar Suarez foi morto na cidade costeira de Guayaquil, centro nevrálgico da guerra do Equador contra os cartéis do tráfico de drogas.

O jornal Expresso noticiou que o juiz foi vítima de uma emboscada enquanto conduzia o seu carro na zona norte da cidade de Guayaquil, a caminho de uma audiência. Como pode ser visto nas primeiras fotos tiradas no local do ataque, os assassinos caminhavam ao lado do carro do juiz e dispararam vários tiros contra a janela do motorista.

Este procurador é conhecido por conduzir inúmeras investigações contra os principais grupos criminosos que operam na cidade que nos últimos anos se tornou o principal centro de tráfico de cocaína para a Europa. Suarez, que também foi responsável pela investigação do ataque à TC TV na semana passada, já havia recebido diversas ameaças, mas ainda não tinha escolta.