Os Houthis atingiram um novo navio americano. Penetração de navios russos e chineses no Mar Vermelho

As tensões aumentam no Mar Vermelho. Os Estados Unidos confirmaram um novo ataque dos rebeldes Houthi a um dos seus navios. “Não houve vítimas ou danos”, informou o Comando Central. O Comando Central dos EUA escreveu no Twitter que os Houthis atacaram um navio de carga americano e o navio continuou “em seu curso”. Mas o alarme disparou há algum tempo. Isto acontece desde que o grupo armado iemenita começou a disparar mísseis contra veículos, prejudicando assim a navegação. Em resposta, as forças dos EUA lançaram um quinto ataque a locais militares dos rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen, enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, admitiu que os bombardeamentos dos EUA e da Grã-Bretanha ainda não tinham impedido os ataques armados aos navios no Mar Vermelho que perturbaram o transporte marítimo global.

Os últimos ataques destruíram dois mísseis anti-navio Houthi “que tinham como alvo o sul do Mar Vermelho e estavam prestes a ser lançados”, disse o Comando Central dos EUA num comunicado publicado no X, anteriormente conhecido como Twitter. O Pentágono disse que estas operações foram realizadas por aviões de combate F/A-18 da Marinha. Enquanto as frentes de conflito no Médio Oriente crescem e se expandem, os Houthis prometeram passagem livre para os navios russos e chineses que atravessam o Mar Vermelho. Um alto funcionário Houthi disse isto numa entrevista à agência russa Izvestia, relatada pela Agence France-Presse, observando que a navegação no Mar Vermelho é segura para navios que não estão apenas ligados a certos países, especialmente Israel, e portanto “remessas de Rússia e Irã.” A China está segura.” Ele acrescentou: “Além disso, estamos prontos para garantir a passagem segura de seus navios no Mar Vermelho, porque a liberdade de navegação desempenha um papel importante para o nosso país.” Em vez disso, continua o oficial Houthi, os ataques a navios “associado de alguma forma a Israel” continuará.