“Se a Europa tivesse um exército, Putin não teria atacado a Ucrânia.”

É melhor liderar a Comissão Europeia ou ser primeiro-ministro em Itália?

“Depende dos momentos. Em Bruxelas tive a ideia clara de que o nosso trabalho estava destinado a entrar para a história. Assim, a Comissão foi verdadeiramente a força motriz da Europa. Nunca neguei que queria ficar lá. Mas quando meu mandato terminou, o ciclo terminou. O grande impulso em direcção a uma Europa orgânica desapareceu com a rejeição francesa do projecto de Constituição Europeia.

Romano Prodi responde diante de um público composto principalmente por estudantes, no salão principal da Universidade Sapienza de Roma, por ocasião da Objetivo 5o evento que você organizou Às 27 horas, eu sou uma mulher e Le Contemporanee civic media, à luz da votação europeia em junho.

Professor, como foi a sua vida em Bruxelas? Mais “chato” do que em Roma?

“Precisamos concordar sobre o que significa chato. Roma é o acontecimento, o lugar onde tudo muda constantemente. Bruxelas está noutro meridiano: a organização é diferente, com horários fixos, procedimentos que podem ser complexos, mas caracterizados por uma agenda. A agenda está definida aí. Bruxelas é o local ideal para fazer bem, até porque é uma cidade bastante aberta. Um facto que não é secundário para um político europeu: não há pressão do governo belga.”

Citou a Constituição Europeia. O conflito também girava em torno das raízes judaico-cristãs, que a França nunca reconheceria. Paris, também em nome do seu secularismo fundacional, acaba de incluir o aborto na constituição. você concorda?

“O verdadeiro conflito para os franceses não foi sobre as raízes judaico-cristãs, mas levou à rejeição da constituição devido à combinação da oposição popular ao presidente da república, que era um apoiante, e ao grande impulso nacionalista que sempre alimentou impérios anteriores. No entanto, sobre a questão do aborto, uma coisa é reconhecê-lo como um direito, outra é incluí-lo na Constituição.

“Alargamento? Não foi um exagero, como muitos alegaram. Se ninguém toca na Polónia hoje é porque ela está dentro da União Europeia.”

De acordo com os dados mais recentes do Eurobarómetro Ipsos, 47% dos europeus tendem a confiar na União Europeia, em comparação com 45% que não tendem a confiar. A tendência geral não é particularmente negativa, mas certamente não pode ser definida como uma explosão de amor. Parafraseando Thomas Eliot, que falou da Igreja e da humanidade, é a União Europeia que corre o risco de abandonar os europeus ou vice-versa?

"A resposta é simples. As pessoas adoram a Europa quando a Europa está lá. Quando nós, em Bruxelas, começamos a brincar, a brincar com pequenas coisas, a exagerar nas mediações, as pessoas perguntam-se: o que é que a Europa está a fazer aqui? Para dobrar as regras? São necessárias grandes ambições. Costumava dizer que a Europa tem pão bom, o melhor de todos, mas é meio cozido e meio cru. "Se não cozinharmos até o fim, as pessoas ficarão cansadas."

É uma Europa que também se afoga nas suas próprias regras.

“Afirmação. Quando uma decisão deve ser tomada por unanimidade, ela não é adotada. Não podemos todos concordar sobre os problemas mais importantes. É inconcebível que um número dos 27 ofusque todos os outros. 12 de nós aderiram ao euro porque não havia necessidade por unanimidade Já chegamos a 20.”

Neste contexto muito contraditório, o nível de aprovação da moeda única permanece elevado: 71% dos europeus apoiam-na.

“Claro, porque o euro existe. Quando as coisas são feitas, a satisfação vem em seguida. O dinheiro e o exército são os pilares de qualquer estrutura política. Ainda me lembro das negociações bilaterais com a China em que o Presidente chinês só se interessou pelo euro e perguntou: Posso levar a sua moeda para a minha reserva? Assim, foi reconhecido o papel da Europa como um dos principais intervenientes no mundo.”

Ursula von der Leyen diz: A guerra não é impossível e a Europa deve armar-se. Estaremos a assistir a uma escalada ou será que a guerra iminente dará à Europa, como aconteceu com a Covid, uma nova autoconsciência?

“Acredito verdadeiramente, mesmo que não tivesse provas, que se a Europa tivesse um exército, a Rússia não teria atacado a Ucrânia. O exército europeu deve ser construído imediatamente. As pessoas perguntam: até que ponto esta Europa me garante? Se ainda tivermos 27 exércitos e 27 estados-maiores, para onde pensamos que iremos? “O dinheiro está perdido.”

As palavras “armas” e “exército” são tabu à esquerda?

"Não, a defesa é um capítulo essencial para a Europa. O que falta, e não agora, é a capacidade de mediação que conduza à paz. Esta é a grande missão da Europa."

O Presidente francês, Emmanuel Macron, está particularmente activo nesta fase. A ponto de assumir que forças ocidentais seriam enviadas para a Ucrânia. Que jogo Paris está jogando?

“O presidente francês gosta de estar à frente da classe. Eu digo: podemos pensar num exército europeu em que um país, nomeadamente a França, possua uma arma nuclear e poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e os outros países não o possuam? Você não pode ser o orador da turma e se recusar a entender quais são as atribuições do orador da turma.

Existe o perigo da “narrativa russa”, o perigo de as eleições europeias serem infiltradas com desinformação?

“Claro que existe. Mas você tem que ser intelectualmente honesto. Estes são mecanismos tragicamente normais no mundo de hoje. A Rússia está a organizar-se como fazem os impérios para atingir este objectivo. Mas eles não são as únicas pessoas. Infelizmente, os impérios são capazes de fazer isso com mais força. E aqui voltamos à Europa. Não somos capazes de enfrentar juntos estes novos sistemas de comunicação e de fé. As 20 maiores empresas digitais do mundo são quase todas americanas ou chinesas.”

No PSE, e sobretudo no secretário do Partido Democrata, Elie Schlein, existe a ameaça de não apoiar Ursula von der Leyen se ela fizer acordos com os conservadores no Conselho Europeu. Acordos que não parecem improváveis, dadas as excelentes relações entre o Presidente da Comissão Europeia e Giorgia Meloni.

"A posição do nosso governo é maravilhosamente ambígua. Se necessário, apoiará von der Leyen e fá-lo-á pagar, mas ao mesmo tempo estará com Orban. Acredito que von der Leyen continuará a ser Presidente da Comissão e agirá como tal. Andando por aí, abraçando e beijando.

Será que tudo o que está a acontecer – a guerra na Ucrânia, a campanha expansionista de Putin, o crescimento de movimentos populistas anti-UE na Polónia e na Hungria – prova que a expansão para Leste que tanto desejava (e conseguiu) era errada ou certa?

“Os acontecimentos de hoje provam que estou absolutamente certo. Alguém me disse: você foi longe demais com a expansão. Hoje as mesmas pessoas perguntam-se: se a Polónia fosse como a Ucrânia, como teria terminado? “Ninguém toca na Polónia porque é membro da União Europeia.”

Ironicamente, deveríamos esperar uma vitória de Trump para que uma Europa mais isolada seja forçada a tomar o seu destino nas próprias mãos?

“A Europa não pode ficar sozinha porque a NATO é indispensável para defendermos juntos o mundo democrático. Mas a União Europeia deve ter voz na NATO. Nunca nos unimos em decisões importantes como a guerra no Iraque ou a intervenção na Líbia. A França e a Grã-Bretanha, com o apoio negligente da Itália, não teriam sequer conseguido derrotar Gaddafi se não fossem os americanos que forneceram munições, comunicações e apoio logístico.

O Acordo Verde, o pacote de iniciativas da UE para a transição verde, que provocou tantos protestos, foi um movimento imprudente?

“O Pacto Ecológico está a avançar na direção certa, mas o bom senso também deve estar presente no Pacto Ecológico.”

Por que razão deveriam os jovens europeus votar?

“Porque se os eurocépticos vencerem, pequenas coisas continuarão a ser feitas. Embora precisemos de um sindicato que funcione. Temos que tomar as grandes decisões. Tal como aconteceu quando a Europa nasceu. E depois, com o euro, o alargamento, a construção do mercado comum. E o Erasmus, que é um grande investimento para o futuro.”