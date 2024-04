“O Estado judeu pagará o preço” – Corriere.it

Não importa se o Estado Judeu não reconhece a sua responsabilidade. Sua mão é clara. Desde 7 de Outubro, o Estado Judeu tem estado envolvido na invasão da Faixa de Gaza, no sul, mas, ao mesmo tempo, deve também parar a guerra de baixa intensidade lançada pelo Hezbollah contra ele a partir do território libanês, no norte. O objectivo declarado do Hezbollah é comprometer parte das forças armadas israelitas para impedir que utilize toda a sua força em Gaza. Foguetes e morteiros, nada avançado, mas o suficiente para evacuar cerca de 70 mil israelenses para áreas distantes das explosões.

Ao longo de 5 meses, Israel respondeu visando plataformas de lançamento no Líbano. Bases perto da fronteira Até então, cerca de 80 mil civis libaneses tinham sido deslocados. O Hezbollah ainda não mobilizou as peças valiosas do seu arsenal. São trinta mil mísseis capazes, segundo especialistas, de penetrar na defesa israelense do Iron Dome. Mas Israel aumentou o nível do conflito nas últimas semanas. Primeiro, atacou bases do Hezbollah longe da fronteira, até mesmo no Vale do Bekaa ou em áreas do norte do Líbano que não tinham sido atingidas nem noutras guerras. Depois bombardeou as passagens entre o Iraque e a Síria, por onde passam os comboios de armas que o Irão envia aos seus aliados libaneses. Depois destruiu os depósitos de armas do Hezbollah no Iraque e na Síria. Grande explosão no aeroporto de Aleppo. Finalmente, ontem este Um ataque a um país não envolvido no conflito (Síria) e contra um edifício diplomático (no âmbito do acordo de zona franca).