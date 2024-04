A tirania pode ser interrompida” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Istambul – «LA Turquia é um país complexo que pode surpreender o seu povo.” A felicidade por um resultado inesperado pode ser ouvida na voz Elif Shafakautor Bastardo de Istambul, Entre as vozes de maior autoridade na literatura turca. “Antes das eleições, esperava de todo o coração que a oposição conseguisse bons resultados nas grandes cidades, mas fomos muito mais longe do que isso. Esta é uma vitória incrível para a oposição turca e uma enorme derrota para o governo, que levanta o moral de quem acredita na democracia”, conta-nos ela da sua casa em Londres, para onde se mudou. Em 2014.

Qual é o impacto da votação a nível nacional?

“Para Erdogan, perder Istambul pela segunda vez tem consequências políticas e valor simbólico. A vitória de Ekrem Imamoglu é importante porque ele é o rosto e a voz da mudança tanto no país como no partido. O seu slogan sempre foi “O futuro será melhor”, e agora muitos turcos cantam o slogan: “Tudo ficará bem”. É importante porque durante muito tempo nos sentimos desamparados e deprimidos. “Dá-nos esperança de que o país possa avançar novamente na direção da democracia, da justiça, dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, sendo estes últimos os primeiros a serem pisoteados por regimes autoritários”.

Porque é que os eleitores se expressaram de forma diferente dez meses após as eleições presidenciais?

“A economia certamente desempenhou um papel, mas não foi o único fato. A participação eleitoral caiu, e isso sugere que muitos eleitores do AKP não estavam tão entusiasmados. E não esqueçamos que um milhão de jovens votaram pela primeira vez. Acho que querem uma verdadeira democracia que prepare um futuro melhor. A taxa de inflação é de 67% e a desvalorização da lira turca afectou gravemente empresas de todas as dimensões e levou à deterioração do nível de vida de muitos cidadãos. O terramoto deixou terríveis feridas, choques e destruição. Há também um fator psicológico. Muitas pessoas se sentiram cansadas de ouvir a mesma coisa “Incitando a retórica do governo repetidas vezes. Havia fadiga. As pessoas queriam mudanças. Grandes mudanças democráticas.” READ Austrália, granizo terrível destrói tudo em Queensland, comprimidos de 15 cm. Vídeo »ILMETEO.it

O presidente do CHP, Ozgur Ozil, disse que após a derrota em 2023, o partido se renovou dando mais espaço às mulheres e aos jovens. Você acha que essa foi a carta vencedora?

“O CHP, na oposição, alcançou o seu melhor resultado desde 1977. Imagine, o melhor resultado em 50 anos!” Isso é importante. O líder do partido, Ozil, disse que este novo resultado abrirá as portas para um novo clima político em Türkiye. As mulheres desempenharam um papel muito importante nos resultados destas eleições. Desta vez, mais prefeitos são eleitos. Isto não é suficiente, mas é um passo importante. Em Türkiye temos grandes problemas com a violência contra as mulheres e a desigualdade de género. “Precisamos de mais mulheres em todos os níveis da política e do espaço público.”