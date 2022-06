Ucrânia, as últimas notícias. Ucrânia, o Papa nos Anjos: “Por favor, não se acostumem com esta trágica realidade”

10:23

Von der Leyen: O desafio é deixar o conselho com uma posição unida

Em relação à concessão do status de candidato da UE à Ucrânia, “o desafio é deixar o Conselho Europeu com uma posição unificada que reflita a escala dessas decisões históricas”. Isso foi afirmado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falando com um grupo de mídia internacional, incluindo Ansa, que relatou a notícia, no caminho de volta de sua visita a Kyiv. “Espero que possamos dizer, olhando para os últimos 20 anos, que tomamos a decisão certa”, mostrando que “não somos tímidos e com a mente fechada”, acrescentou von der Leyen.