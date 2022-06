“Biden está terminando com Zelensky, por isso” – Libero Quotidiano

de acordo com Maria Giovanna MagliConvidado contracorrente na grade 4, Joe Biden Ele vai começar a se distanciar dele Volodymyr Zelensky. as razões? Especialmente interno, disse ele. O repórter explicou que “Biden sentiu que esta guerra poderia ajudá-lo em termos do impulso perfeito e representação do poder às vésperas das eleições intermediárias, mas ele está em uma posição terrível desse ponto de vista”. Talvez o presidente americano pensasse que estava se beneficiando mais desse conflito no plano político doméstico. Mas isso não teria acontecido, muito pelo contrário.

“Os Estados Unidos estão ocupados com outra coisa agora, o que importa Qual o preço da gasolina?, a história do aborto e o falso ou real impeachment de Trump, são outras questões, algumas das quais muito sérias e importantes – continuou Magley em termos de fala -. Os Estados Unidos estão em uma fase de crise, que nós não temos, seja por proximidade ou circunstâncias. Em suma, a Europa permanecerá próxima do destino da Ucrânia, enquanto na América o conflito parece cada vez mais distante.

Por todas essas razões, Biden Começou a descascarNão é correto, nem corajoso, nem honesto, mas que assim seja. Zelensky começou a sentir essa desconexão. Por outro lado, os britânicos estão em silêncio e não posso mais ouvi-los fazer declarações”, comentou Magley.