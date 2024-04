Erdogan não recupera Istambul e Ancara – Notícias

As eleições locais na Turquia testemunham a vitória dos presidentes da Câmara da oposição de Istambul e Ancara, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavaş, sobre os candidatos apoiados pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que já tinha perdido nas duas maiores cidades turcas em consultas há cinco anos. Com quase 65% dos votos contados, İmamoğlu lidera em Istambul com 50,2% dos votos, enquanto o adversário apoiado por Erdogan, Murat Kurum, permanece estagnado nos 41%. Na capital, Yavaş lidera a disputa com 58,5% dos votos, enquanto o candidato de Erdogan recebeu 33% após a contagem de 38% dos votos.

Ele acrescentou: “Hoje, os eleitores tomaram uma decisão muito importante. Decidiram estabelecer uma nova política na Turquia”. A afirmação foi feita por Ozgur Ozil, secretário do principal partido da oposição, o Partido Popular Republicano, cujos presidentes de câmara em Istambul e Ancara mantiveram o controlo das duas cidades nas eleições locais, derrotando candidatos apoiados pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ozil acrescentou num discurso transmitido pela televisão: “O Partido Popular Republicano alcançou um resultado histórico e decidiu como governar o nosso país e os nossos municípios”.

vídeo Eleições administrativas em Türkiye e Erdogan vota em Istambul

“Nós ganhamos.” A afirmação foi de Ekrem Imamoglu, o prefeito de Istambul que recebeu mais de 50% dos votos após contar mais de 85% dos votos, e foi reconfirmado como primeiro cidadão, derrotando assim Murat Kurum, o candidato apoiado pelo presidente turco Recep Tayyip . Erdogan mantém-se nos 40%. “O povo de Istambul deu-nos o poder”, disse Imamoglu ao anunciar a sua vitória durante um discurso na sede do principal partido da oposição, o Partido Popular Republicano, em Istambul. “Você abriu a porta para o futuro”, disse Imamoglu, agradecendo aos eleitores e criticando o “regime autoritário” de Recep Tayyip Erdogan.

vídeo Eleições administrativas em Türkiye e o prefeito anti-Erdogan vota em Istambul

Erdogan: Não conseguimos o que queríamos na votação



Ele acrescentou: “Infelizmente, não conseguimos alcançar o resultado que queríamos nas eleições”. Isto ocorreu durante um discurso proferido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na sede do Partido da Justiça e Desenvolvimento, em Ancara, e transmitido pela televisão estatal TRT. Erdogan admitiu a derrota, depois de os candidatos do seu partido terem perdido em Ancara, Istambul e em todas as principais cidades do país. O Presidente turco acrescentou: “Se Deus quiser, continuaremos no nosso caminho para a vitória”.

