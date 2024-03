“Descobriu-se que a Rússia contactou os membros do Parlamento Europeu, mas também os pagou, para fazer avançar a sua propaganda.” Isto foi afirmado pelo primeiro-ministro belga Alexander De Croo, de acordo com o que foi noticiado pela mídia belga. De Croo observou que “houve uma estreita cooperação” entre os serviços de inteligência belgas e checos para destruir uma rede de propaganda russa.

Os serviços de imprensa confirmaram que a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Mitsola, está “ciente das acusações feitas” no jornal “Voice of Europe”, uma ferramenta para a atividade de desinformação russa, e a Câmara Europeia está “examinando” a veracidade do acusações. Do Exército Popular. O esquema de influência, até agora, seria simples: através da Voz da Europa – financiada e dirigida pelo oligarca ucraniano pró-Rússia Viktor Medvedchuk, um homem do círculo mágico de Vladimir Putin – Moscovo tentaria usar os eurodeputados pagando-lhes. Entre estes – de acordo com rumores dos meios de comunicação checos e holandeses – estarão os apoiantes do Rally Nacional de Marine Le Pen, o Vlaams Belang de extrema-direita flamenga, mas também a Alternative für Deutschland (AfD), todas formações do Soberano Galáctico que lideram em as próximas pesquisas de opinião.

ANSA ANSA Ataque russo na Ucrânia durante a noite. Os caças poloneses decolam. Kiev: 99 bombas em usinas termelétricas – Europa – Ansa.it Varsóvia: “Todas as medidas de segurança do espaço aéreo foram iniciadas.” Kiev: “As instalações energéticas nas regiões central e ocidental foram danificadas.” Zelensky, para sermos fortes precisamos do Patriot USA (ANSA)

O que foi revelado no escândalo da Voz da Europa “mina a unidade na União Europeia, e é desta forma que Putin está a tentar escapar à sua guerra na Ucrânia. Isto não é apenas uma quebra de confiança; é um ataque directo à estrutura do própria União Europeia.” A nossa democracia.” Isto foi afirmado pelo líder do Grupo Verde na Câmara Europeia, o alemão Terry Reintke, em resposta às notícias da investigação sobre a interferência russa na Câmara Europeia.

“Esta não é a primeira vez que políticos de extrema direita, que afirmam abertamente estar a defender o seu país, parecem aceitar secretamente dinheiro de países estrangeiros”, acrescentou Reintke.

“Os cidadãos devem poder confiar nos políticos. Por conseguinte, é necessária uma investigação rápida e abrangente a nível europeu para chegar ao fundo desta questão. As eleições europeias terão lugar dentro de 10 semanas. Precisamos de garantir que nenhum dos candidatos estão nesta posição”, acrescentou o membro. O Parlamento Europeu do Partido Verde, Bas Eeckhout, disse que os custos eleitorais foram pagos pelos russos.

“Como democratas europeus, estamos profundamente preocupados com as notícias reveladas hoje pelo primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, sobre uma rede de desinformação russa em grande escala descoberta pelos serviços de inteligência belgas e checos, que levou ao encerramento do site da Voz da Europa. . : A rede também iria pagar dinheiro aos membros “O Parlamento Europeu pretende difundir informações enganosas. Pedimos às autoridades competentes e à Presidência do Parlamento Europeu que tomem as medidas necessárias o mais rapidamente possível para esclarecer totalmente esta questão. questão séria e preocupante: a credibilidade das instituições europeias e a pureza e integridade das eleições de junho de 2024.”

Isto foi escrito nas redes sociais pelo eurodeputado Sandro Gozzi, secretário-geral do Partido Democrático Europeu e membro da “Team Europa” que liderará a campanha pela renovação nas eleições europeias de 2024.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA