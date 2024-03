para Conselho editorial estrangeiro

Sheffer tem sido o principal assessor do presidente ucraniano e está ao seu lado desde os tempos da série. Gabinete do Presidente: “Melhorando Assuntos de Pessoal”

É claro que estes não são tempos fáceis para Zelensky. Isto é evidenciado pela nova onda de demissões e mudanças de funções entre colaboradores seniores. Após a destituição do Comandante das Forças Armadas no início de fevereiro passado. Valery ZaloznyNa terça-feira o Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional Oleksiy Danilov, Presidente sexta-feira tem Três vereadores e dois importantes colaboradores foram afastados. Houve mudanças na liderança dos serviços de inteligência e em posições-chave no exército. Agora foi explodido Amigo de longa data, Serhiy Shevyr.

Os observadores salientam que a maioria dos ucranianos permanece contra as eleições neste período de emergência nacional, no entanto Centralização de cima para baixo imposta pelo presidente Ele foi recebido com ceticismo crescente. A notícia da demissão de Serhiy Shefir, seu braço direito desde 2019, sócio de negócios há vinte anos e grande e leal amigo desde os tempos de ator, foi recebida com surpresa. Em 2021, Sheffer sofreu um ataque que permaneceu um mistério: seu carro blindado azul foi atingido por 10 balas quando voltava de uma viagem de negócios a Kiev. Ele não ficou ferido, nem o motorista.

Depois que o decreto oficial foi publicado no sábado, um porta-voz do ministério disse que a demissão de Schaffer foi uma “melhoria de pessoal” no gabinete do presidente. Mas a história parece esconder outra coisa. Shafer é amigo e parceiro de longa data de Zelensky Desde os dias de Kvartal 95, produtora que o presidente fundou em 2002, quando era ator. Eles trabalharam juntos na série de TV que tornou Zelensky famoso Servo do povo

que foi ao ar de 2015 a 2019. Shaffer foi roteirista, produtor e diretor. Zelensky transferiu suas ações da empresa para ele antes de concorrer à presidência em 2019. Na série de TV, Zelensky interpretou um professor do ensino médio que inesperadamente se torna presidente. E tudo muda em sua vida. Aí foi assim, e os amigos também mudaram READ Os EUA, Grã-Bretanha, Rússia, China e França estão comprometidos com um "futuro livre de armas nucleares"

Corriere della Sera também está em operação Whatsapp. é o suficiente Clique aqui Inscreva-se no canal para receber sempre as últimas novidades.