Não há paz de terror com Putin :: Blog de hoje

A ameaça nuclear que mais uma vez aumentou a partir do Kremlin, acompanhada na segunda-feira pela audácia de ataques gerais em várias regiões ucranianas, está assustando um número crescente de pessoas no Ocidente e, acima de tudo, na Itália, que sempre foi um país fraco ligação nas relações com a Rússia. Tanto que, na segunda-feira, quando um Kyiv Estádios, universidades, museus e passarelas foram bombardeados, e muitos pacifistas, em suas postagens no Facebook e no Twitter, não conseguiram se rebelar contra o Kremlin e seus dirigentes. Mas limitaram-se, como sempre, a apontar o dedo aos conselheiros ocidentais, bem como ao inevitável Zelensky que não quer a paz, mas deseja massacres de seu próprio povo.





Reverter a responsabilidade é tão irritante agora que não é mais possível repetir enquanto mantém os nervos em espera. Mas os pais dos pacifistas, ou eles mesmos se tivessem 60 anos ou mais, quando se manifestaram contra a guerra do Vietnã, para dar apenas um exemplo, o fizeram diretamente contra os Estados Unidos, ou aqueles que eles identificaram como responsáveis ​​pela invasão. e destruição. Não importa aqui que todas as passagens históricas sejam reconstruídas, mas é legítimo perguntar por que, hoje, os pacifistas não se dirigem diretamente a Putin, ao Kremlin e à Rússia, nem mesmo em um dia como segunda-feira, com bombardeios na Ucrânia. capital em determinado momento. Onde as pessoas estão longe de suas casas, onde vão estudar, brincar e morar, e depois até proclamam, no início da tarde, “Objetivo cumprido”.





Então, vamos escrevê-lo da forma mais clara possível. Não há nenhum ucraniano (com exceções, que sempre são encontradas em 40 milhões de pessoas) que quer guerra ou quer guerra. E não pode haver Zelensky, um promotor da guerra que obriga as pessoas a massacres. Os ucranianos se lembram deles? Quando 100 pessoas morreram em fevereiro de 2014 nas mãos de Berkut por ordem do atual presidente, após dois meses e meio de guarnição em campo durante o inverno de Kyiv (que não é exatamente o mesmo que o inverno de Palermo), o protesto não cresceu, mas ficou mais forte e orgulhoso, até que o atual presidente foi obrigado a fazer ajustes (por sinal na Rússia). Nesse ponto, a constituição ucraniana permite que o parlamento o impeça, e foi o que aconteceu. Os ucranianos não se permitem ser subjugados por seu chefe, não querem viver sob uma ditadura, mas amam sua liberdade. Se Zelensky tivesse se rendido em fevereiro, os ucranianos teriam escolhido outro presidente e continuariam a se defender. Basta conversar com eles para descobrir. Mas é cansativo falar diretamente com as vítimas. É melhor lavar a consciência com alguma ajuda humanitária no início (a propósito: ainda há necessidade, sempre há necessidade) e depois advogar pela “paz a qualquer custo”.





A única paz possível não dá nenhuma concessão à Rússia





Mas que paz? Aqui está o ponto. Quando esta pergunta é feita, as respostas são geralmente vagas ou inaceitáveis. Vamos deixar as coisas ambíguas de lado. Os não aceitos recuperam concessões de munição para parar as armas. Assim: a Crimeia deve ir para a Rússia, e o Donbass deve ir para a Rússia (ou seja, o Donbass? Que ele já controlava antes de 24 de fevereiro, ou enquanto estávamos nele, também damos a ele Mariupol, que, não esqueçamos, é a cidade mártir desta guerra Que ainda não se sabe?). E depois disso, alguns acrescentam “neutralidade da Ucrânia”. Segundo esses pacifistas, Putin vai se acalmar, não ser humilhado, parar o bombardeio, retirar as tropas e está tudo bem. Tudo está bem? Tem certeza?





de jeito nenhum. Em primeiro lugar, julgaremos milhões de ucranianos para se tornarem cidadãos russos. Vimos que para tatuar o tridente em seu pulso, símbolo do estado ucraniano, eles envolvem seu pulso. Sabemos que não existem eleições livres e imprensa livre na Rússia. Não há liberdade para fingir. Você tem certeza de que está de acordo com nossos padrões, nossos direitos humanos, para forçar milhões de ucranianos a se tornarem cidadãos russos? Seguir. Por que a Crimeia e Donbas deveriam se tornar moeda de troca para apaziguar Putin? A ideia básica que resulta é incrível: basta invadir e bombardear para conseguir alguma coisa, apenas ameaçar a bomba atômica para conseguir mais. Em termos práticos, a partir de então viveremos à mercê de qualquer ditador (ou pseudo-ditador) capaz de ameaçar. É isso que queremos para nós e nossos filhos?





ainda. Por que devemos testar a neutralidade da Ucrânia? Percebemos que esta opção, juntamente com a salvação do regime de Putin, significará apenas pôr em perigo a Ucrânia a partir de agora? Ele acha que Putin não tentará novamente, desta vez garantindo que ninguém interfira porque a Ucrânia é neutra?





Convide o juiz de um tribunal internacional, Putin





A única solução viável para a estabilidade mundial é que um tribunal internacional julgue Putin um dia, não apenas ele, e que a Rússia não seja mais um estado desonesto, perigoso, ameaçador e imperialista. Moscou se deu ao luxo de trazer a guerra para a Europa, atacando por um lado o que considera o “mundo russo” (e a história, porém, diz outra coisa), e por um lado outros valores europeus (os gays de Europa, eles nos chamam para o Kremlin. Você sabia?). Ele nos concedeu esse luxo deixando-a ir para a Chechênia, Geórgia, Crimeia e Donbass (também em muitos outros lugares, mas não estou entediado). Agora nós simplesmente temos que resolver isso. Temos que ficar com os ucranianos. Com ajuda humanitária e militar e também para reconstruir o tecido económico e construtivo, tentando fazer com que a Rússia pague tudo.









Acima de tudo, devemos trabalhar para garantir que a Rússia não represente mais uma ameaça para ninguém no futuro. Obviamente envolvendo o povo russo. Outra paz, rompendo a Ucrânia e salvando o regime de Putin, seria uma paz aterrorizante. Pela Ucrânia e por todos nós.