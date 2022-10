A vingança de Putin, mísseis em Kyiv e toda a Ucrânia – o mundo

Kyiv, Lviv, Ivano-Vrakivsk, Dnipro, Odessa. um após o outro , A vingança de Vladimir Putin pelo ataque à ponte da Crimeia atinge as cidades da Ucrânia. Uma barragem de 83 mísseis e 17 drones kamikaze foram disparados em dois terços das regiões do país, pelo menos 14 mortos e 97 feridos, destruindo infraestrutura estratégica, apagões em massa, incêndios, explosões e terror que retornou meses depois ao coração da capital . . O inferno desencadeado pela Rússia após o ataque à península, símbolo de anexação, no qual o czar acusou publicamente os serviços de Kyiv, mais uma vez empurrou a Ucrânia para o abismo após semanas de esperança de um contra-ataque bem-sucedido no leste e no sul.

“Este é o segundo ataque maciço de mísseis depois de 24 de fevereiro e é provavelmente o maior ataque da história em termos de infraestrutura energética crítica. Agora pode ser chamado de terrorismo energético, a continuação do terrorismo nuclear e estou constantemente me referindo à usina Zaporizhzhya. Foi bombardeado pelos russos”, disse o ministro do Interior ucraniano, Denis Monastirsky.

O presidente Volodymyr Zelensky denunciou que “eles estão tentando nos destruir e varrer da face da terra”, enquanto Putin alegou “ataques em larga escala à infraestrutura energética da Ucrânia”, chamando-a de “organização terrorista” e defendendo Moscou. Ele declarou que “os objetivos dos ataques precisos foram alcançados”. Escalada denunciada pelo Ocidente de forma compacta, reafirmando o compromisso de permanecer ao lado de Kyiv pelo tempo que for necessário.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu a Zelensky “continuar a fornecer à Ucrânia o apoio necessário para se defender, incluindo sistemas avançados de defesa aérea”. Isso foi afirmado pela Casa Branca em uma nota no telefonema. Biden também afirmou seu “compromisso contínuo com aliados e parceiros para continuar a impor custos à Rússia e responsabilizar a Rússia por seus crimes de guerra e atrocidades”.

A OTAN visa derrotar ou enfraquecer a Rússia. Isto foi afirmado pelo embaixador de Moscou nas Nações Unidas Vasily Nebenzia na Assembléia Geral.

O presidente dos EUA, Joe Biden, acusou que "esses ataques mataram e feriram civis e destruíram alvos sem propósito militar e demonstram mais uma vez a absoluta brutalidade da guerra ilegal de Putin". Para o secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg, A Otan continuará a "apoiar o bravo povo ucraniano em sua luta contra a agressão do Kremlin pelo tempo que for necessário". Presidente francês Emmanuel Macron Ele viu nos ataques "uma mudança profunda na natureza desta guerra", enquanto a Itália disse estar "consternada com os vis ataques com mísseis".





Mas Moscou ainda está ameaçando. Para Putin, se Kyiv continuar a lançar ataques terroristas em solo russo, a resposta será muito mais dura. O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia disse que esses bombardeios são apenas um “primeiro episódio” de vingança Dmitry Medvedev Apelando para um “desmantelamento completo” do poder político ucraniano. Entretanto, numa escalada constante de tensão, após a sabotagem dos gasodutos Nord Stream, a Gazprom anunciou que em 2015 tinha encontrado engenhos explosivos atribuídos à NATO.

Mísseis atingiram Kyiv e a explosão destruiu o estádio





Em Kyiv, o tempo parece ter voltado Para os dias mais sombrios da primavera passada: altas nuvens de fumaça subiram do centro, estações de metrô retornaram aos abrigos de emergência para moradores em meio a constantes alertas aéreos e foguetes caíram no campo de jogo, perto do palácio presidencial e em uma rua. Os escritórios do 007, bem como o escritório de vistos da embaixada alemã, felizmente estão vazios. Os militares ucranianos disseram que os ataques também foram realizados por aeronaves kamikaze iranianas, parcialmente lançadas pela Bielorrússia, enquanto os temores do envolvimento direto de Minsk no conflito estão crescendo novamente.

Ataques russos que atingiram infraestruturas críticas em 12 distritos diferentes ao lado da cidade de Kyiv, Eles cortaram parcialmente o fornecimento de eletricidade em 15 estados, incluindo Lviv, Kiev e Zaporizhia, onde está localizada a maior usina nuclear da Europa, e já correm risco de acidentes. A reação nas redes elétricas da Ucrânia foi pesada, forçando a lidar com um verdadeiro “teste de estresse” até tarde da noite, com os moradores pedindo que o consumo fosse reduzido ao mínimo, deixando fogões elétricos, caldeiras, caldeiras e outras casas. dispositivos para não sobrecarregar a demanda e ameaçar a estanqueidade do sistema.

Tudo isso enquanto anunciado pelo Ministério da Energia Suspensão do fornecimento seguro de eletricidade a partir de julho para a União Europeia Devido aos danos causados ​​pelos mísseis a muitas usinas e subestações do país. Enquanto aguarda uma resposta militar à escalada, Kyiv ao mesmo tempo colocou vários governantes de Moscou na lista de criminosos procurados, do vice-presidente do Conselho de Segurança Dmitry Medvedev à porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

Putin: Ucrânia se tornou uma organização terrorista





