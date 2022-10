Parada fatal de Cessna

Victoria Leungmantem 23 anos piloto Licença comercial, perdeu a vida durante um deles aula de voo Porque um aluno cometeu um erro que o fez parar e desmaiar avião pequeno. Aconteceu na última quinta-feira em Virgíniasegundo relatos de Correio diário.









Victoria LeungmanComo de costume, ele começou uma aula de vôo com dois alunos da escola Universidade de Hampton no aeroporto notícias de newport williamsburgOnde as mulheres já trabalharam no passado como Professora.





Como mencionado Polícia Estadual subordinar Virgíniaum rapaz de dezoito anos Oluwagbohunmi Oyebode Tentou levantar o avião monomotor Cessna 172 em um ângulo acentuado enquanto no topo e por esta razão oAcidente fatal. Oyebodee e o outro estudante de 18 anos a bordo do navio, que ainda não foi identificado, só foram feridos fatalmente após serem levados para hospital de emergência. Em vez disso, Ljungman anunciou morto na cena.

















Ljungman foi lembrada com as palavras “inteligente, bonita, aventureira, precisa e aventureira” por seu ex-colega de faculdade.





A Hampton University está ciente do infeliz incidente que ocorreu hoje e dois de nossos alunos. Um porta-voz da universidade disse após o acidente, de acordo com reportagens locais, que a causa exata do acidente está sob investigação.

















Miana Mabry descreve sua colega de quarto, Victoria Youngman, como a pessoa mais gentil que ela já conheceu. Leungman foi morto em um acidente de avião ontem no Newport News. Mabry compartilhou uma declaração com Incorporar tweet E algumas fotos da formatura. pic.twitter.com/jhX2QDjKcN – Lauren Moss (@laurynmossWAVY) 7 de outubro de 2022

Última atualização: segunda-feira, 10 de outubro de 2022, 09:49



