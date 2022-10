Moscou, “Os Estados Unidos estão envolvidos no conflito, Washington entrega armas e fornece informações a Kyiv”.

“Os Estados Unidos auxiliam Kyiv no recrutamento de mercenários estrangeiros e fornecem orientação sobre como conduzir as hostilidades, tornando Washington parte do conflito na Ucrânia.” Alexey Polishchuk, diretor do Segundo Serviço de Estado da CEI do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em entrevista à TASS. “Washington continua a entregar armas pesadas ao regime de Kyiv, fornecer dados de inteligência de vários satélites militares e comerciais, ajudá-lo a recrutar mercenários estrangeiros, dar instruções sobre como conduzir operações militares, tudo isso a transforma em participante do conflito. Muitos especialistas ocidentais também acreditam que os Estados Unidos estão travando uma “guerra por procuração” com a Rússia na Ucrânia.