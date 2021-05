O novo primeiro-ministro eleito, Viamy Naomi Maatfa, foi forçado a prestar juramento na segunda-feira no calmo arquipélago de Samoa. Durante uma festa improvisada Em uma tenda depois que o governo cessante o selou do Parlamento. Mutafa, Fé em Um Deus Verdadeiro (FAST), o único partido da oposição, venceu as eleições de 9 de abril, mas o primeiro-ministro cessante, Twilaypa Saileile Maligawi, não admitiu a derrota. Malelegawi ocupou o cargo por 22 anos e é um dos líderes mais antigos do mundo.

O desacordo entre o governo cessante e a oposição começou depois que o resultado das eleições foi anunciado: Maligoy havia arbitrariamente atribuído um assento ao seu partido, permitindo-lhe obter 26 assentos no total, o mesmo número de assentos atribuídos ao FAST e convocando novas eleições para quebrar o impasse. No entanto, em 17 de maio, a Suprema Corte decidiu que o chefe do governo não tinha autoridade para convocar novas eleições e declarou legítimos os resultados das eleições de 9 de abril, nas quais o FAST obteve a maioria de 26 assentos.

O partido nasceu no ano passado por alguns membros do Malelegawi (Partido de Proteção dos Direitos Humanos, ou HRPP), que criticaram a excessiva centralização de poderes por parte do primeiro-ministro e a aprovação apressada de algumas das propostas de lei. Fyami Naomi Mutifa deixou o cargo de Vice-Primeira-Ministra em setembro de 2020, que ocupava desde 2016, para ingressar na FAST e competir contra Malielegaoi.