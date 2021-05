A Bielo-Rússia sequestra um avião, prende um dissidente, o Conselho da União Europeia discute sanções. Gentiloni: A Europa responde. Farnesina encontra o embaixador

Prender prisão Roman Protasevic É uma questão internacional. A história é compartilhada pelo ex-gerente de canal cabo Próximo Bem como um oponente político Lukashenko, Foi preso em Minsk Então As autoridades bielorrussas sequestraram o voo da Ryanair de Atena E dirigido para VilniusDe hora em hora a nível diplomático, com Bielo-Rússia Isso sim Debandada Entre os ataques do Ocidente que estão “politizando a situação” H. Moscou Quem se encarrega da defesa do histórico aliado, Abrindo uma nova fratura com Estados Unidos da América e União Européia Após confrontos recentes sobre um problema Alexei Navalny. Reunião do Conselho da União Europeia esta noite, discussão sobre possível início da ordem do dia Sanções em MinskEnquanto o Comissário Europeu para Assuntos Econômicos, Paolo Gentiloni, Apela a uma resposta da Europa. bem ali FarnesinaJunto com outros países europeus, ele convocou o embaixador da Bielorrússia.

“Ela recebeu uma ameaça do Hamas” – as autoridades Bielo-russo Eles justificaram sua intervenção e pouso falando sobre um aviso de bomba a bordo do avião: Aviso O Diretor da Administração de Aviação do Ministério dos Transportes disse: Artem Sikorsky, A partir de Hamas Ele chegou pelo correio. “Nós somos soldados Hamas, Pedimos por isso Israel Cessar-fogo A. Gaza Pedimos à União Europeia que abandone o seu apoio à Israel. Os participantes do Delphi Economic Forum voltam para casa no vôo 4978. Uma bomba foi colocada neste avião. Se você não atender às nossas demandas, você explodirá acima VilniusLeia o e-mail enviado por Sikorsky. Isso, no entanto, não foi seguido pela descoberta de qualquer bomba, mas apenas a prisão Protasevic. Igor Golub, comandante da Força Aérea, acrescentou que a decisão de pousar foi “tomada pelo comandante da tripulação, sem interferência externa”.

Uma transcrição de eventos está muito longe de ser dada na rádio irlandesa Newstalk Por Ryanair CEO Michael O’Leary, Que condenou o “sequestro do estado” antes Minsk Ele acrescentou que há clientes de serviço a bordo segurança Bielo-russo (Fsb). “Parece que a intenção das autoridades era libertar A. jornalista E a pessoa que está viajando com ele ”, explicou. Acreditamos também que agentes do aeroporto tenham pousado FsbE menos de 24 horas após a erupção do caso, ele acrescentou Protasevic, Jornada Lufthansa para cada Frankfurt Do aeroporto Minsk Um ato terrorista iminente foi suspenso devido à ameaça. “O endereço de e-mail do aeroporto local recebeu uma mensagem de pessoas desconhecidas sobre a intenção de cometer um Ato terrorista Em um voo da Lufthansa LH1487 na estrada Minsk Frankfurt. O vôo deveria decolar às 14h20. “O embarque neste voo foi suspenso.

A União Europeia está discutindo novas sanções – dos Estados Unidos, Secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blink Ele descreveu o ato bielorrusso de sequestrar o avião como “rude e horrível” e insiste na necessidade de uma “investigação internacional”, enquanto os embaixadores de amanhã Então Eles vão discutir o assunto. no EuropaEm vez disso, o Conselho da União Europeia é convocado à noite para discutir novas sanções contra MinskO Itamaraty convocou o embaixador da Bielorrússia, pois “as explicações foram recebidas até agora de Governo O desembarque forçado da Bielo-Rússia é ridículo e pouco confiável. ”O primeiro item da agenda do Conselho Europeu é a Bielo-Rússia, o que aconteceu ontem é um Um escândalo internacionalO Presidente do Conselho Europeu disse que estamos a trabalhar nas sanções que estão em cima da mesa da cimeira, Charles Michel. Enquanto o Comissário para Assuntos Econômicos, Paolo GentiloniEle disse que esperava uma “forte resposta ao que aconteceu ontem”, um “episódio verdadeiramente sem precedentes”, Um fato vergonhoso e inacreditável A que a União Europeia deve dar uma resposta. Espero a resposta máxima possível porque um precedente deste tipo não pode ser estabelecido. “

O Farnesina Em vez disso, ele convocou o embaixador da Bielorrússia em Roma para expressar sua forte condenação à Itália França Já levanta a oportunidade de bloquear o espaço aéreo bielorrusso e de Bruxelas O Ppe Ele pergunta “Crie um Zona de exclusão aérea Sobre Bielo-RússiaE a adoção do quarto pacote de sanções e a liberação imediata e incondicional PratasevicO sequestro da fuga da União Europeia pelo regime Lukashenko É uma violação do direito internacional e um ato de terrorismo de Estado. Limite excedido! Nossos governos devem agir agora “, afirma a nota emitida pelo Partido Popular Europeu. Lituânia Por outro lado, ele anunciou que proibiu todos os voos de cruzar o espaço aéreo da Bielorrússia, bem como as companhias aéreas Báltico voador e Sas Eles até evitarão novas decisões. Também o Ministro dos Transportes Boris JohnsonE a Grant Shaps, Ele pediu às companhias aéreas britânicas que não entrassem no espaço aéreo bielorrusso, enquanto o governo de Londres convocou o embaixador bielorrusso e considerava impor sanções a Minsk, segundo o que disse o ministro das Relações Exteriores. Dominic Rap.

O eixo da Bielo-Rússia Moscou contra as críticas do Ocidente – Governo Minsk Evita as convicções de que veio até agora Bruxelas e Washington Convencido de que o justificado sequestro por ameaça de bomba visava de fato capturar o oponente a bordo – ele defende suas ações de queE a O Ministério das Relações Exteriores declara que “respeita integralmente as normas internacionais aplicáveis”, acrescentando que a questão da fuga Ryanair Viagem de Atena e Vilnius Deve ser visto do ponto de vista da segurança que foi fornecida e que em Oeste Eles politizam a situação e chegam a conclusões precipitadas. O governo também apelou “à Associação Internacional de Transporte Aéreo, à Agência Europeia para a Segurança da Aviação e às autoridades da aviação interessadas que participem de uma investigação imparcial sobre o acidente ocorrido. Minsk está pronta para fornecer todas as informações imparciais”, disse o Diretor da Aviação Administração no Ministério dos Transportes e Comunicações, Artium Sikorsky.

Ao lado de Bielo-Rússia Ele toma os dois lados na hora MoscouSeu aliado histórico disse: “É chocante que o Ocidente considere o incidente que ocorreu no espaço aéreo bielorrusso” chocante “, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Maria Zakharova Em sua página no Facebook, afirmando que os países ocidentais foram culpados no passado.Sequestro, Pousar forçado e Prisões ilegais. “ Por sua vez, o Bielo-Rússia Ela também disse que estava pronta para recebê-lo Especialistas E para comprovar todos os materiais relacionados ao pouso do vôo Ryanair uma Minsk. “Não tenho dúvidas de que podemos garantir total transparência neste assunto Especialistas Será recebido e tudo Material Será esclarecido, se necessário, a fim de excluir DicaDisse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Bielo-Rússia Anatoly Glaz Em comunicado publicado no site do ministério.

Os passageiros foram presos a bordo do voo – Ao lado de Protasevic Seu parceiro também foi preso em Minsk ontem Sophia Sabega, Cidadão russo de 23 anos de idade, cursando mestrado na Universidade Europeia de Ciências Humanas em Vilnius, como parte do programa de Direito Internacional e União Europeia. Ela também acabou algemada e estava sempre no mesmo vôo sequestrada pela Força Aérea Bielo-russa MIG-29. Protasevic e Sabega No entanto, eles não são os únicos dois passageiros que desembarcaram em Minsk e foram presos pelas autoridades: membro do Presidium do Conselho de Coordenação da Oposição da Bielorrússia, ex-Ministro da Cultura Pavel LatushkoA Interfax informou que há 4 passageiros russos que não continuaram a viagem para Vilnius após o sequestro. Protasevic Ele tem nacionalidade bielorrussa. Porta-voz de Putin, Dmitry PeskovEle, no entanto, esclarece que O Kremlin Ele não tem informações sobre a alegada detenção de “um cidadão ou cidadãos russos”.

Quais são os riscos do Protasevic – Em setembro de 2020 Próximo Os outros canais associados a ele foram considerados “extremistas” e foram bloqueados em Bielo-Rússia. Protasevic E o colega dele Stiaban Pozzela Foi inscrito na lista de “Pessoas Envolvidas em Negócios”. TerrorEles foram acusados ​​de “incitar a agitação pública”, “incitar o ódio social” e “graves violações da ordem pública”, que podem levar a uma pena de até 15 anos de prisão. ProtasevicQueria fazer protestos no ano passado contra LukashenkoDesde 2019, ele vive no exílio PolôniaO país que rejeitou o pedido de extradição Minsk.