Covid, as lesões aumentam, mas a Itália é o país mais virtuoso da União Europeia depois da Espanha

Embora os números da semana passada Vírus Corona Eles apontaram para o agravamento de infecções, hospitalizações e mortes, e a situação italiana ainda está sob controle no momento se olharmos os rumos de seus vizinhos europeus. É o efeito combinado da alta taxa de vacinação da população e medidas de contenção (a começar pelo corredor verde) aplicadas com mais rigor do exterior.

Resultado: apenas na Europa, a Espanha registrou menos novas infecções por dia na semana passada (média móvel de sete dias por milhão de habitantes) do que a Itália, 40,79 contra 55,1. Do outro lado desta escala, a Grã-Bretanha continua a aparecer como sete dias de ben 682 Novos casos todos os dias. É uma situação que levou o governo britânico de Boris Johnson a considerar a introdução de uma vacina dupla obrigatória contra a Covid para todos os funcionários do NHS.

Caso espanhol

Nos últimos dias, a tendência de transmissão de Covid na Espanha tem sido volátil, mas a curva de infecção nos últimos 40 dias viu o país ibérico sempre abaixo da tendência italiana com os valores mais baixos entre os países europeus. No período anterior (até 13 de setembro), a relação entre Espanha e Itália foi invertida. A percentagem da população espanhola vacinada com o curso completo é de 79,6% (mas superior a 88,3% se nos referirmos a pessoas com 12 anos ou mais, ou seja, a população vacinada). Na Itália, o valor é pouco inferior a 71% (70,8%). A situação espanhola é considerada de “baixo risco”, de acordo com os critérios definidos pelas autoridades nacionais e, nas últimas semanas, as regiões levantaram a maior parte das restrições. Desde o início da epidemia, a Espanha registrou quase 5 milhões de casos e 87.132 vítimas.

Portugal, vacinação prioritária

Em Portugal e na França, o número de infecções é superior ao da Itália, mas com valores distantes dos de outros países, principalmente da Grã-Bretanha. Os dois países apresentam uma elevada taxa de vacinação: Portugal tem precedência europeia (os totalmente vacinados constituem 86,2% da população) e a França 67,5%. A média móvel de novos casos registados durante sete dias por dia é de 74,9 para Portugal e 79 para a França.

Casos em alta na Alemanha

O forte aumento de infecções que ocorreu na semana passada reabriu o debate sobre medidas anti-Covid na Alemanha. Nos últimos dias, o ministro da Saúde Jens Spahn afirmou que não deseja estender a emergência pandêmica que terminará em 25 de novembro, mas sua posição foi criticada por vários políticos. O valor das novas infecções na Alemanha por sete dias é de 160 casos por dia. No país, 65,6% da população completou o curso de vacinação.