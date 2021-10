Medjugorje: A última mensagem em 25 de outubro de 2021 para a sonhadora Marija

Ainda hoje, através da sua vidente Maria Pavlovich, Nossa Senhora fala palavras de encorajamento e exortação para perseverar na oração, pois é o único e verdadeiro antídoto para o medo que nos quer roubar a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa liberdade de viver.

Todo dia 25 é uma data prevista e em sua carta encontramos o consolo de sua mãe. Ela vem ao nosso encontro e nos convida com ternura a levantar os olhos para o céu, esse é o nosso verdadeiro propósito.

Medjugorje, carta de 25 de outubro para a sonhadora Marija:

“NSCrianças! Volte para a oração porque os adoradores não temem o futuro. Aqueles que oram estão abertos à vida e respeitam a vida dos outros. Quem reza, filhinhos, sente a liberdade dos filhos de Deus e com o coração alegre serve o bem de um irmão. Porque Deus é amor e liberdade. Portanto, filhinhos, quando querem impor restrições a vocês e usá-los, isso não vem de Deus porque Deus é amor e dá a Sua paz a todas as criaturas. Por isso, ele me enviou para ajudá-lo a crescer no caminho da santidade. Obrigado por atender minha chamada“

Maria Pavlovich é uma das Seis Sonhadoras de Medjugorje. Ela nasceu na pequena vila de Sitlock em 1 de abril de 1965. Ela é casada desde 1993 com Paolo Lunetti, tem 4 filhos e vive entre a Itália e Medjugorje. Maria, Nós nos lembramos dele com Vika e Ivan, Ainda aparecendo todos os dias. Você recebeu nove dos dez segredos da Gospa.

Leia também: Medjugorje: A última mensagem em 25 de setembro de 2021 para a sonhadora Marija – vídeo