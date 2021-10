Possíveis ataques ISIS em seis meses

O vice-secretário de Defesa do Congresso pintou um quadro sombrio com base nas informações coletadas pelos Estados Unidos 007 após a retirada das últimas forças americanas de Aceitação.

Os combatentes do ISIS Khorasan estão de fato se preparando para dar um grande salto com uma ofensiva além das fronteiras do Afeganistão, com a possibilidade de um ataque. Mesmo diretamente em solo americano. No entanto, Cal explicou que, por enquanto, para os serviços dos Estados Unidos, o risco de ataques em casa permanece no nível mais baixo desde 11 de setembro de 2001.

“A comunidade de inteligência considera isso”, disse o alto funcionário do Pentágono sia l’Isis-K sia al Eles têm a intenção de conduzir operações no exterior, inclusive contra os Estados Unidos, mas não têm capacidade no momento. No entanto, o ISIS-K pode atingir essa capacidade a qualquer momento em seis ou doze meses, enquanto a al-Qaeda é em um ou dois anos. “

“Estamos tão confiantes de que temos que fazer isso Esteja totalmente alerta Contra esta possibilidade ”, acrescentou Cal, destacando que os grupos terroristas envolvidos não devem ser deixados a se desenvolver sem controle. As palavras do vice-secretário de Defesa dos EUA destacam a preocupação que há muito se espalha não só em Washington, mas em geral nas capitais ocidentais.

Enquanto o debate sobre as consequências da dramática retirada das forças dos EUA do Afeganistão após vinte anos de conflito permanece. “A guerra como a conhecemos até agora acabou, mas A ameaça do terrorismo permaneceCale concluiu seu testemunho.