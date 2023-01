A guerra na Ucrânia diretamente. Moscou reconhece o massacre de soldados russos em Makevka. Repórter Bild foi ferido por estilhaços

A guerra na Ucrânia diretamente. Na véspera de Ano Novo, as Forças Armadas da Ucrânia desferiram um golpe esmagador no inimigo: um ataque com mísseis a uma base russa em Makevka, no Donbass, causou um massacre. Para Kyiv, seriam 400 soldados mortos, enquanto Moscou falava em 63 baixas. Mas ainda foi uma das maiores baixas em uma única operação desde o início da guerra. Por outro lado, Kyiv e várias outras regiões do país foram bombardeadas por mísseis e drones de fabricação iraniana pelo terceiro dia consecutivo.