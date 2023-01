Bento, o primeiro papa teólogo depois de séculos. Ficará em Sant’Agostino » – Corriere.it

para Jian Guido Vicky

Diálogo com tradições judaicas, secularismo e liberdade de consciência no pensamento de Ratzinger: Ele será o pai da Igreja



O Papa Bento XVI, Professor Ratzinger, foi um verdadeiro professor para mim…. O cardeal teólogo Christoph Schenborn, 77 anos, arcebispo de Viena, fala baixinho e mede suas palavras com cuidado, cansado e triste. O aluno mais famoso de Joseph RatzingerEmbora ele diga humildemente um dos discípulos. Dominicanos como Tomás de Aquino estudaram entre ele teologia e psicologia em Viena, Paris e Regensburg, o pensador mais influente do Colégio dos Cardeais, Bento tão estimado quanto por Francisco, que lhe confiou a delicada tarefa de oferecer uma conclusão. orientação sinodal sobre a família e que, diante de questões teológicas mais delicadas, respondeu aos jornalistas: Pergunte a Schenborn. E agora que seu antigo professor está morto, O primeiro pensamento do cardeal vienense vai para o que resta de Joseph Ratzinger: antes de tudo, sua obra.



Eminência, o que restará do pensamento de Bento XVI Ratzinger?



Coloco-o ao lado dos grandes, como Doutor da Igreja e Pai da Igreja. Coloquei em minha biblioteca as obras do Papa Bento ao lado das de Santo Agostinho.

Autor de Confissões e a Cidade de Deus, talvez o maior pensador cristão…



Sim, comparo-o com Santo Agostinho, seu mestre, e ouso juntá-los. Seus ensinamentos, obras e serviço episcopal e petriano. Séculos depois, temos um papa teólogo, professor de teologia. Tive o prazer de ser seu aluno, junto com muitos outros, e não só um professor de grande habilidade, com um dom de clareza, mas um verdadeiro mestre, tanto dos textos escritos quanto da palavra viva. Aprendi muito com ele e acredito que é sua capacidade de ensinar, transmitir fé e refletir sobre a fé que o torna quase um pai da igreja. Ele permanecerá entre os grandes que serão lembrados nos próximos séculosLembraremos de Joseph Ratzinger no século XX como nos lembramos de John Henry Newman no século XIX ou Tomás de Aquino e Bonaventura da Panuregio no século XIII. READ Parece impossível, mas para uma varanda florida e colorida no inverno, basta plantar logo esses bulbos

Ele era um pensador anacrônico, então a profundidade de seu trabalho será melhor compreendida com o tempo?



Sim, certamente o legado de Ratzinger ainda não se esgotou, em algumas décadas a riqueza de sua obra teológica será cada vez melhor. Dos muitos assuntos, penso em primeiro lugar em suas obras sobre Jesus de Nazaré: na história, ele foi o primeiro papa a escrever um livro erudito e aprofundado sobre o próprio Jesus, e é importante que o faça em diálogo com o pensamento judaico. começando com Jacob Neusner. Outro ponto são os ensinamentos políticos de Ratzinger: o grande tema da liberdade de consciência em seu discurso ao Parlamento de Londres, a referência ao que chamamos de direito natural em seu discurso em Berlim, o diálogo com o filósofo Jurgen Habermas sobre os fundamentos morais da política. e, finalmente, sua reflexão sobre a presença dos cristãos na sociedade secular, o papel das “minorias criativas”: Ratzinger não reclama dos males de seu tempo, mas vê a oportunidade da minoria criativa, aqui também em diálogo com o judaísmo, sobretudo . Com Jonathan Sacks. Judaísmo e Cristianismo em Diálogo como Minorias Criativas… Todas as contribuições que sobreviverão por gerações.

O que o distinguiu como teólogo?



Fui seu aluno e seus ensinamentos me enriqueceram muito, e não estou sozinho. Foi mestre de toda a igreja e também fora dela, com seu pensamento teológico cheio de sabedoria, clareza e luz. Mas além do professor, o tutor, ouso dizer, era uma figura paterna para mim. Porque o verdadeiro mestre não é só o professor, aquele que te guia e acompanha, que te abre horizontes. Os anos de colaboração com o Cardeal Ratzinger, primeiro com o Professor Ratzinger e, finalmente, com o Papa Bento XVI representaram para mim um verdadeiro dom de paternidade espiritual. E então, ao longo dos anos, uma verdadeira amizade cresceu. READ Nova York, italiano de 29 anos preso: alegadamente roubando manuscritos não publicados

O que você pensa quando o Papa decidiu renunciar?



11 de fevereiro de 2013 foi definitivamente uma revolução, Uma surpresa inesperada, um choque que ficará na memória da Igreja. Mas aceitei respeitosamente sua renúncia porque acreditei no que ele disse: ele não se sentia mais capaz de servir como bispo de Roma e sucessor de Pedro. E esta obra, que surpreendeu o mundo, teve, a meu ver, uma importante influência na personalidade do papa.

O que você quer dizer?



Escolher viver, como homem de Deus e rezar, de certa forma humanizou o serviço petrino. Porque Bento XVI disse humildemente: Bem, eu não aguento mais. É a simples verdade que o Papa pôde dizer: não tenho mais poder, os desafios pela frente são grandes demais, o jovem precisa assumir o comando, um ato de coragem que abre as portas para o futuro do papado .