Não é uma doença incurável, mas forte Dor crônica. Estas serão as condições de saúde do presidente russo Presidente russo Vladimir PutinDe acordo com o “diagnóstico” da Inteligência Militar Dinamarquesa (Fe). Além disso, para o escandinavo 007, “O Kaiser” estava sendo tratado de uma forma de câncer e isso pode ter influenciado sua decisão.

Mais Informações





Em seu relatório anual de 2021, relata o Ukranska Pravda, a federação deu a Putin outro mandato “muito provável” após a próxima eleição presidencial em 2024. No entanto, em seu relatório de 2022, os serviços militares dinamarqueses mudaram de ideia e desta vez eles acreditam que instalar Putin como presidente até 2029 é apenas “possível”. “A maior dúvida que temos é a saúde dele, ou se alguém vai removê-lo por causa da deterioração de sua saúde”, disse um oficial de inteligência.

Putin está doente: é por isso que ele pode sofrer de dores crônicas

A agência não acredita que Putin sofra de uma doença incurável, mas sim de fortes dores crônicas após várias quedas e acidentes. “É por isso que ele tenta se sentar e se segurar nas coisas. O oficial indicou que ele faz isso para aliviar a dor. O relatório observa que vários meios de comunicação relataram no passado que Putin está sofrendo as consequências de cair de um cavalo no Os especialistas da FE não esperam que Putin morra de problemas de saúde, mas acreditam que com o tempo a elite russa desejará ver uma pessoa mais forte no comando. parte da elite vê que eles estão indo na direção errada”, acrescentou o oficial de inteligência militar dinamarquês.