“Estamos a tentar impedir a migração numa parte da Europa e facilitar a sua transferência para outra parte. Coerente e criativo.” . Ele é o Ministro da Defesa Jawaheri Guido Crosettocge on X (anteriormente Twitter) comenta em Declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, que anunciou controlos fronteiriços adicionais com a Áustria e outros países, além da Suíça e da República Checa, por sua vez. Por outras palavras, a mesma Alemanha que fornece dinheiro às ONG para receberem de volta os migrantes norte-africanos no mar não quer acolher estes migrantes.

O sarcasmo de Crosetto realça o claro desacordo entre o primeiro-ministro alemão, que esquece, ou finge esquecer, que o problema dos imigrantes diz respeito a toda a Europa, não apenas à Alemanha. É bastante claro que se cada um continuar a olhar apenas para o seu quintal, os problemas continuarão em cima da mesa. a diferença entre Político e isso é Político Está aqui: o primeiro olha para o momento urgente, vigia compulsivamente as urnas e vive o dia a dia. O segundo tem visão, vê os problemas e tenta controlá-los. Se for convencido por uma decisão, é responsável pelas suas escolhas, mesmo que estas tenham consequências eleitorais.

É claro que Schultz enfrenta grandes dificuldades. Por um lado, está sob pressão do centro-direita do seu país, que pretende acabar com a imigração, especialmente num momento como este, em que a economia não está propriamente em expansão. Por outro lado é Pressão pelo solo (E pelos municípios) que pedem dinheiro para gerir a situação. As eleições europeias estão a aproximar-se e, embora não consigam derrubar o seu governo, poderão certamente dar-lhe um grande abalo. O conselheiro fica no meio do trabalho de parto e desfere um golpe no arco e outro no cano. Por um lado, financia ONG, o que as deixa felizes Os Verdes A alma que está à esquerda da maioria, por outro lado, está flexionando os músculos e mostrando que as coisas precisam mudar logo.