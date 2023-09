Barbie é proibida nos cinemas russos, mas há exibições secretas do filme

O filme da Barbie foi proibido na Rússia porque, segundo o governo, “não está alinhado com as metas e objetivos definidos pelo presidente”. No entanto, alguns cinemas de Moscou se prepararam para exibir o filme secretamente.

enquanto Barbie Foi um dos filmes mais assistidos no mundo e é capaz de aumentar as receitas de bilheteria em muitos países, havendo também locais onde sua exibição foi proibida, como a Rússia por exemplo. O governo se opôs à distribuição do filme porque poderia transmitir mensagens inadequadas à população. Mas a censura não foi suficiente e, de facto, as exibições secretas do filme espalharam-se Greta Gerwig.

Proibição governamental e revolta de alguns cinemas

Portanto, o governo de Putin proibiu a exibição normal do filme nas principais cidades russas, razão pela qual o Ministro da Cultura anunciou: “não“Em linha com as metas e objetivos estabelecidos pelo nosso Presidente para preservar e promover os valores morais e espirituais tradicionais russos.” A deputada russa Maria Butina, em entrevista à Duma TV, também expressou o seu desapontamento com a divulgação de uma manchete que poderia enganar a população e poderia endossar as questões da comunidade LGBT+: “Sou categoricamente contra o aparecimento nas nossas lojas de bonecas que promovem relações homossexuais“.

Mas é uma pena que os cidadãos não tenham gostado desta imposição, já que a Barbie começou a ser muito popular, mas secretamente. Parece, de facto, que alguns cinemas de Moscovo se equiparam com a venda de bilhetes para curtas-metragens produzidas na Rússia, mas na realidade, assim que se entra no teatro, a apresentação é completamente diferente do que se espera: no grande ecrã, na verdade, aparecem imagens muito coloridas e rosadas.Para a Barbie, completa com Margot Robbie em primeiro plano. Assim, os gestores conseguiram resistir à censura, permitindo que os cidadãos pudessem ver o que mais queriam, ainda que em segredo.