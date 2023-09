“Notícias importantes hoje.” Outros 130 mil soldados para Putin

Hoje “haverá notícias importantes para a Ucrânia: para os nossos soldados e para toda a nossa nação”. Assim, Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, dirige-se à população na mensagem enviada aos canais sociais. “Esta semana fortaleceu muito o nosso país e o nosso povo. Estamos a trabalhar para dar força adicional à Ucrânia nas próximas semanas, força interna e a necessária cooperação com o mundo, para que todos nos ouçam, nos compreendam e nos apoiem.” Zelensky diz, referindo-se aos novos pacotes de armas introduzidos pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos.

Contra-ataque, Kyiv quer tudo

Entretanto, a contra-ofensiva continua ao longo da estrada sul na região de Zaporizhya e na frente oriental na região de Bakhmut, onde a Rússia mais uma vez destaca os homens de Wagner. Para Kiev, as duas fases da guerra não podem ser separadas.

O Secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, destaca a necessidade Uma estratégia única para garantir a restauração da Crimeia e da região de DonbassQue a Rússia anexou em 2014 e em Setembro de 2022. O alto funcionário diz hoje: “Não apoio a escrita de uma página separada para a libertação da região de Donetsk, da região de Luhansk e da península da Crimeia. Deve fazer parte de uma estratégia geral”. Ucraniano durante entrevista reportada à agência de notícias Ukrinform.

O Ministro da Segurança e Defesa ucraniano rejeita a possibilidade de a guerra no seu país se transformar num conflito de longa duração e exige a necessidade de continuar a combater as forças russas. “Eles nos dizem – ele diz – ‘Nós até apoiaremos vocês’, e então não vejo a palavra ‘vitória’ em lugar nenhum.”

Rússia e Putin convocam mais 130 mil homens para pegar em armas

Presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto para iniciar o recrutamento obrigatório no outono, de 1º de outubro a 31 de dezembro.. A convocação para o serviço militar diz respeito a 130 mil homens com idades entre 18 e 27 anos, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti.

Na Rússia, tradicionalmente há convocatórias de recrutamento anuais, uma na primavera e outra no outono. O serviço militar dura 12 meses. O almirante Vladimir Tsimlyansky, segundo homem do Departamento de Organização e Mobilização do Estado-Maior Russo, especificou que os novos recrutas serão destacados em território russo, mas nenhum deles irá para as chamadas “novas áreas”, ou seja, as áreas ocupadas. Dos estados ucranianos de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.