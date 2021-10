Alemanha, diretor do tablóide Bild demitido após investigação do New York Times: ‘não separou o campo profissional do privado’

Grupo editorial alemão Axel Springer gerente demitido fotoE Julian Reichelt Com efeitos instantâneos. A decisão foi tomada, segundo nota do gigante, após “novas pesquisas sobre o comportamento” do jornalista, que não era “separar claramente a esfera profissional da privada”. procedimento interno para acusar Sobre o alegado ‘abuso de poder’ – revelado através de uma investigação por Spiegel – relacionado Relacionamentos correspondentes com funcionários e consumo Caminho no trabalho. Mas o jogador de 41 anos teve uma segunda chance e, após uma breve pausa, ele está de volta à liderança do tablóide. Agora o escândalo foi revivido postando em O jornal New York Times De um artigo intitulado “Sexo, mentira e pagamento secreto”.

O jornal americano afirma que Reichelt, segundo investigações internas, seria confiado Praticante de 25 anos Com quem ele teve um relacionamento Um trabalho muito prestigioso, embora ela mesma tenha dito que achava que não estava pronta. Além disso, garantiria à jornalista uma soma “extraordinária” de mais de 5.000 euros, e recomendaria a ela “não divulgar a ninguém” este salário adicional. A falta de um trabalho investigativo sobre o jornalista por parte da editora também gerou algum ruído editora ibin, que teria decidido enterrar a investigação para não “prejudicar os interesses econômicos” de uma empresa rival. Uma reação imediata aos repórteres que disseram em uma carta que ficaram “chocados” com a decisão de não prosseguir com a publicação, “Romper relacionamento Confiar em e cooperação entre a equipe de investigação e o editor. ”

O homem de 37 anos foi nomeado no lugar de Reichelt Johannes Boye, Atualmente é diretor de “Welt am Sonntag” do mesmo grupo.