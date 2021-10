Uma mulher idosa é forçada a deixar o lar de idosos e seu novo amor, e termina sua vida – Corriere.it

a partir de Stefano Montefiore

Ela, Anne, estava apaixonada por ele, Paul conheceu em uma casa de repouso em La Rochelle: ele cometeu suicídio em julho, gerando um debate sobre a vontade e o consentimento dos idosos sob proteção legal

A história de Anne e Paul levanta a questão do amor e do sexo nos idosos, especialmente quando não são totalmente independentes e, como no caso de Anne e Paul, têm a tarefa de cuidar de seus filhos. Foi Anne Durand de Saint Andre Um ex-artista e livreiro com uma personalidade muito forte, associada à sua independência, que no outono de 2020 teve que deixar a casa em que mora, foi inundada devido a uma falha no encanamento. Depois de uma curta estadia no hotel, a senhora foi recebida em Ehpad (abreviatura francesa para hospice shelters) em La Rochelle, onde ela inicialmente lutou para se estabelecer, pois não estava inclinada a respeitar os horários e outras regras da vida em La Rochelle … normalmente . A atitude dela mudou quando ela conheceu PaulÉ assim que ele narrou em uma das cartas que foi encontrada após sua morte, citando Libertação: Ele me disse que me acha maravilhoso. Quando não estamos nos braços um do outro, deixo-o descobrir a leitura e leio histórias para ele. como ele me ensinou Piloto (Rummy, tão), às vezes brincamos com outros convidados. Estou bem, orgulhoso de mim.