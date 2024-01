Geladeira, cuidado ao fechá-la: se você cometer esse erro, sua conta vai começar a subir sem você perceber

Existe um problema que afeta todos os refrigeradores e que poucas pessoas conhecem e que causa alto consumo.

Muitos esperavam por 2024 porque é considerado o ano que porá fim aos aumentos temerários verificados nos últimos anos. Primeiro a Covid e depois o início da invasão russa na Ucrânia fizeram com que os custos das matérias-primas utilizadas para a produção de energia aumentassem significativamente.

Estes aumentos tiveram repercussões tanto para os produtores como para os comerciantes que tentaram fazer face à emergência aumentando acidentalmente os preços de venda dos produtos.

Foram eles que pagaram o preço mais alto As famílias que viram o seu poder de compra reduzido ao mínimo, Eles esmagaram um vício entre eles A conta aumenta Por um lado, o aumento de quase todos os bens no mercado.

O governo de Draghi na altura foi forçado a intervir para estabelecer um limite máximo nas tarifas de electricidade e gás para evitar especulações e tentativas nesse sentido. Pare de correr a inflação. E também nas medidas adotadas pelos governos nos últimos anos Muitas recompensas, nomeadamente para cobrir especificamente os custos de energia. Entretanto, felizmente, as tarifas voltaram a cair e muitos aguardam 2024 como o fim do estado de emergência, esquecendo que muitos bónus correm o risco de desaparecer este ano, o mais importante dos quais é o bónus de energia que está coberto pelo orçamento apenas até andar.

Como economizar em casa

Por sua vez, nos últimos anos, as famílias não conseguiram fazer mais nada Aprenda a economizar adotando todos os pequenos truques para reduzir o consumo local. As instituições também disponibilizaram aos cidadãos uma série de dicas úteis para atingir o objetivo, tais como: Reduza a temperatura de aquecimento Durante o inverno, ou Aumento do consumo de aparelhos de ar condicionado no verão. Mesmo com uma redução de apenas alguns graus, a poupança já é evidente.

Depois, há toda uma série de outras pequenas medidas, como Aproveite os períodos mais baratos Para operar aparelhos que consomem mais energia, como lavadoras, secadoras ou lava-louças.

Como reduzir o consumo da geladeira

Se o objetivo é economizar dinheiro, é bom saber disso também A geladeira afeta a contaAfinal, ele é o único A grande máquina funcionou o dia todo. Os especialistas recomendam ajustar a temperatura do refrigerador entre 4 e 5 graus para garantir que os alimentos sejam conservados adequadamente e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro. Então é muito importante também Limpe e faça a manutenção da geladeira regularmente.

Em particular, é muito importante Verifique a integridade das juntas e substitua-as imediatamente Se estiver desgastado ou perfurado. Isto porque se Selos danificados Eles tendem a dispersar o frio e o eletrodoméstico terá que trabalhar mais para evitar aquecer os alimentos e desperdiçar mais energia.