Houthis: 'Continuaremos a atacar navios ligados a Israel.' EUA e Reino Unido: “Raid no Iémen para aliviar tensões no Mar Vermelho” – Mundo

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lançaram ataques contra posições Houthi em Iémen Depois que as milícias desafiaram o aviso de não continuarem seus ataques no Mar Vermelho. Outros países aliados dos EUA também participam, incluindo os Países Baixos, a Austrália, o Canadá e o Bahrein, que deverão fornecer apoio logístico, de inteligência e outros.

Uma autoridade dos EUA disse à CNN que os ataques foram realizados principalmente por caças e mísseis Tomahawk. Mais de uma dúzia de alvos Houthi foram atingidos por mísseis lançados do ar, da terra e do mar (do submarino americano USS Florida) e foram seleccionados para enfraquecer a capacidade dos Houthis de atacar navios no Mar Vermelho. Estes incluem sistemas de radar, armazéns e locais de lançamento de drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro.

“Hoje, sob minhas ordens, as forças militares dos EUA, Em cooperação com o Reino Unido e com o apoio da Austrália, Bahrein, Canadá e Países Baixos“Ataques realizados com sucesso contra uma série de alvos no Iémen usados ​​pelos rebeldes Houthi para pôr em risco a liberdade de navegação numa das vias navegáveis ​​mais vitais do mundo” (O Mar Vermelho, ed.): Joe Biden anuncia issoNum memorando, ela explicou que esta era uma “resposta direta aos ataques Houthi” e que não hesitaria em “tomar novas medidas para proteger o nosso povo e o livre fluxo do comércio internacional, se necessário”.

Ele acrescentou: “Não visamos nenhum país do mundo, exceto IsraelO porta-voz Houthi, Mohammed Abdul Salam, disse à Al Jazeera. O Exército deu uma resposta inicial e ampliaremos seu alcance muito em breve. Continuaremos a ter como alvo os navios israelitas que se dirigem para lá até ao final da agressão contra Gaza.” Os ataques causaram “a morte de cinco combatentes e o ferimento de outros seis”, de acordo com o que a TASS citou como tendo dito o porta-voz Houthi. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lançaram 73 ataques em território iemenita, “e não iremos “passar sem resposta”.

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita dizia: “O Reino da Arábia Saudita acompanha com grande preocupação as operações militares que ocorrem na região do Mar Vermelho e os ataques aéreos a vários locais na República do Iémen”. RiadeIsto exige “contenção e evitar a escalada”.

O representante do sector disse: “Esta agressão indica uma decisão de expandir a zona de conflito para fora do sector. Isto terá consequências”. agitação, Sami Abu Zuhouri. Ele enfatizou que “a agressão dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha contra setores do exército iemenita por permanecerem ao lado de Gaza constitui uma provocação contra o povo palestino”.

Moscou condena os ataques contra os Houthis Ele denunciou a ação que leva à “escalada” e tem “objetivos destrutivos”. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia escreveu: “Os ataques americanos no Iémen são um novo exemplo da distorção das resoluções do Conselho de Segurança da ONU por parte dos anglo-saxões e do seu total desrespeito pelo direito internacional em nome da escalada na região para alcançar os seus objectivos destrutivos. ” Ministério das Relações Exteriores no Telegram. Maria Zakharova.

Rússia pede uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU A Missão Permanente Russa nas Nações Unidas fez o anúncio através do aplicativo Telegram, conforme noticiado pela TASS. A missão afirmou: “A Rússia solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU em 12 de janeiro, sobre os ataques americanos e britânicos ao Iémen”, observando que a reunião está marcada para as 10h00, hora local (16h00). . Na Itália).

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser al-Kinani, “condenou veementemente os ataques americanos e britânicos a várias cidades do Iêmen”.Considerando-o um ato arbitrário e uma clara violação da soberania e da integridade territorial do Iémen, bem como uma violação do direito e dos regulamentos internacionais. O responsável relacionou os ataques ao apoio americano a Israel e apelou à comunidade internacional para “evitar que a guerra se espalhe”.

Estados Unidos-Grã-Bretanha: “Ataques no Iémen para aliviar as tensões no Mar Vermelho.” A declaração veio com outros 8 países, incluindo Canadá e Alemanha



Os Estados Unidos, o Reino Unido e oito países aliados afirmaram hoje que os ataques aéreos conjuntos contra alvos rebeldes Houthi no Iémen visam restaurar a “estabilidade no Mar Vermelho”.

“O nosso objetivo continua a ser reduzir as tensões e restaurar a estabilidade no Mar Vermelho”, afirmaram os governos dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia e Coreia do Sul.

A declaração continuava: “Mas que a nossa mensagem seja clara: não hesitaremos em defender vidas e garantir o livre fluxo do comércio numa das vias navegáveis ​​mais importantes do mundo, face às ameaças contínuas”.

Os 10 países também afirmaram no comunicado que “os ataques de precisão tinham como objetivo perturbar e enfraquecer as capacidades utilizadas pelos Houthis para ameaçar o comércio global e as vidas dos marinheiros internacionais”.

A declaração prossegue sublinhando que os ataques Houthi contra navios comerciais que começaram em meados de Novembro “constituem um desafio internacional” e “a acção de hoje demonstra um compromisso partilhado com a liberdade de navegação, o comércio internacional e a defesa das vidas dos marítimos contra ataques ilegais e ataques destrutivos.” Ataques não provocados.”

