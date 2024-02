O Tribunal Internacional de Justiça de Haia rejeitou a maioria das acusações apresentadas pela Ucrânia contra a Rússia relativamente ao financiamento de “terroristas” pró-russos no leste da Ucrânia e à possível discriminação contra os tártaros e as minorias e populações ucranianas. A Crimeia multiétnica, uma região que foi anexada em 2014. Neste último caso, o tribunal ouviu […]

Eles foram rejeitados antes Tribunal de Justiça Internacional (Sábio) Haia Maioria Acusações Apresentado porUcrânia contra a Rússia Relacionado Financiar “terroristas” pró-Rússia. No leste da Ucrânia e possível Discriminação Das minorias tártaras e ucranianas e das populações multiétnicas em CrimeiaÉ uma região que foi anexada em 2014. No último caso, o tribunal concluiu que a Rússia não tinha tomado medidas suficientes para permitir o ensino na língua ucraniana. O caso remonta a 2017 Quando a Ucrânia acusou a Rússia em tribunal de ser um “Estado terrorista”, e nos próximos dias o mesmo tribunal decidirá outro caso relativo à invasão russa que começou há dois anos.

Segundo o tribunal, a Rússia Você violou dois artigos Tratados internacionais: um Financiamento do terrorismo O outro está no judiciário racismo. Além disso, ele também admite que violou a ordem judicial ao iniciar o processo.Invasão da Ucrânia, dois anos atrás. Mas também rejeitou numerosas acusações de Kiev, tais como o pedido compensação Devido aos ataques de rebeldes pró-Rússia, bem como ao papel de Moscou na guerraVoo 17 da Malaysia Airlines abatido Em 17 de julho de 2014, matando 298 pessoas a bordo. A Rússia sempre teve Ele negou qualquer responsabilidade Na queda do voo da Malásia, embora um tribunal holandês tenha condenado em 2022 dois russos e um ucraniano pró-Rússia à prisão perpétua pelo seu alegado papel no ataque.

A acusação da Ucrânia foi que as forças pró-Rússia “atacaram”. Civis Como parte de uma campanha de intimidação e terrorismo. O dinheiro e as armas russas alimentaram esta campanha. Segundo o tribunal, as condições Convenção Internacional contra o Financiamento do TerrorismoNo entanto, sou só eu transferência de dinheiro Portanto, “não inclui os meios utilizados para cometer atos terroristas, incluindo armas ou campos de treino”. O tribunal continuou então: “Consequentemente, o alegado fornecimento de armas a vários grupos armados que operam na Ucrânia não se enquadra no âmbito material da Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo (ICSFT).”